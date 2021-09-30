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Один из лучших учителей Бурятии сыграл на «Поле чудес»

Один из лучших учителей Бурятии сыграл на «Поле чудес»
Общество, 
Участника из Улан-Удэ на капитал-шоу поддержал бурятский ансамбль

На передаче «Поле чудес» (16+) сыграл улан-удэнец Дмитрий Павлов, учитель физкультуры, обладатель звания «Учитель года Бурятии – 2019». Также в выпуске с ним выступил бурятский ансамбль «Алан Гоа». Об этом рассказала в своём аккаунте в Instagram уроженка республики, проживающая сейчас в Москве, Юлия Малышевская.

- Рада, что была причастна к этому волшебному процессу в качестве организатора. Маленькие звёздочки «Алан Гоа» вместе с вашим прекрасным руководителем Донарой Балданцэрэн, урагшаа! – отмечает девушка.

Также она сообщила, что выпуск программы с участием жителя Бурятии выйдет в эфир завтра, 1 октября, вечером.

Как сообщал «Байкал-Daily», учитель физкультуры гимназии №29 Дмитрий Павлов стал победителем и обладателем Гран-при республиканского конкурса «Учитель года» в 2019 году. Его наградили символом конкурса – статуэткой в форме лотоса, а также множеством других призов от организаторов и спонсоров мероприятия. Позже улан-удэнец принял участие в заключительном этапе конкурса «Учитель года России».

Жители Бурятии не раз становились участниками легендарной передачи. В 2018 году врач-акушер из Улан-Удэ подарила Леониду Якубовичу бурятский дэгэл и национальную шапку. Ведущему наряд понравился; «Я хубуун!» - сказал он, примерив дэгэл.

В новогоднем выпуске 2017 года, где собрались сказочные персонажи, сыграл Белый Старец из Бурятии.

В 2014 году в шоу участвовал работник Улан-Удэнского авиазавода. Он подарил ведущему макет вертолёта и «Омулёвую бочку» от рыбзавода «Байкал».

Летом 2012 года на передаче сыграла доярка из села Оёр. В 2009 году на капитал-шоу попал курсант Высшей школы милиции из Бурятии.

Ну а одним из самых первых участников из Бурятии в начале 2000-х годов стал сотрудник «Бурятэнерго». В то время, чтобы попасть на «Поле чудес», надо было ещё присылать по почте свои оригинальные кроссворды: мужчина придумал «вечный» кроссворд из заламинированных листов. Улан-удэнец подарил Якубовичу бальзамы живого тогда «Байкалфарма».



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