Один из лучших учителей Бурятии сыграл на «Поле чудес»

Участника из Улан-Удэ на капитал-шоу поддержал бурятский ансамбль
На передаче «Поле чудес» (16+) сыграл улан-удэнец Дмитрий Павлов, учитель физкультуры, обладатель звания «Учитель года Бурятии – 2019». Также в выпуске с ним выступил бурятский ансамбль «Алан Гоа». Об этом рассказала в своём аккаунте в Instagram уроженка республики, проживающая сейчас в Москве, Юлия Малышевская.
- Рада, что была причастна к этому волшебному процессу в качестве организатора. Маленькие звёздочки «Алан Гоа» вместе с вашим прекрасным руководителем Донарой Балданцэрэн, урагшаа! – отмечает девушка.
Также она сообщила, что выпуск программы с участием жителя Бурятии выйдет в эфир завтра, 1 октября, вечером.
Как сообщал «Байкал-Daily», учитель физкультуры гимназии №29 Дмитрий Павлов стал победителем и обладателем Гран-при республиканского конкурса «Учитель года» в 2019 году. Его наградили символом конкурса – статуэткой в форме лотоса, а также множеством других призов от организаторов и спонсоров мероприятия. Позже улан-удэнец принял участие в заключительном этапе конкурса «Учитель года России».
Жители Бурятии не раз становились участниками легендарной передачи. В 2018 году врач-акушер из Улан-Удэ подарила Леониду Якубовичу бурятский дэгэл и национальную шапку. Ведущему наряд понравился; «Я хубуун!» - сказал он, примерив дэгэл.
В новогоднем выпуске 2017 года, где собрались сказочные персонажи, сыграл Белый Старец из Бурятии.
В 2014 году в шоу участвовал работник Улан-Удэнского авиазавода. Он подарил ведущему макет вертолёта и «Омулёвую бочку» от рыбзавода «Байкал».
Летом 2012 года на передаче сыграла доярка из села Оёр. В 2009 году на капитал-шоу попал курсант Высшей школы милиции из Бурятии.
Ну а одним из самых первых участников из Бурятии в начале 2000-х годов стал сотрудник «Бурятэнерго». В то время, чтобы попасть на «Поле чудес», надо было ещё присылать по почте свои оригинальные кроссворды: мужчина придумал «вечный» кроссворд из заламинированных листов. Улан-удэнец подарил Якубовичу бальзамы живого тогда «Байкалфарма».
Один из лучших учителей Бурятии сыграл на «Поле чудес»
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