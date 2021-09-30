Во время операции на мозге юная улан-удэнка рисовала портрет врача

Специалисты назвали случай уникальным



Редкую операцию провели в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. Во время операции пациентка была в сознании и даже рисовала портрет врача. Такое оперативное вмешательство в клинике проведено впервые. Специалисты называют случай уникальным, сообщили в Федеральном центре нейрохирургии.



- Девочка поступила к нам в клинику с серьёзной патологией головного мозга и сильными приступами эпилепсии. Обследование показало у пациентки большую опухоль в зоне мозга, где располагаются центры, отвечающие за речевую и моторную функции. Поэтому мы приняли решение — оперировать девочку в сознании. Применили новую хирургическую технологию: использовали специальный экзоскоп и 3D-очки, чтобы объёмно видеть очаг в стереоскопическом изображении. Когда я удалял девочке образование через мини-доступы, она разговаривала со мной и рисовала, — рассказал Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ.



Он пояснил, что такая операция — случай редкий и единичный не только для нашей страны, но и мира.



В Федеральном центре нейрохирургии операции в сознании проводятся с 2013 года, когда пациентов просят рассказывать стихи или считать. Такой нейромониторинг позволяет оперирующему хирургу понимать, как он работает в эпилептогенной зоне, но в случае с 16-летней улан-удэнкой во время операции было необходимо проверить ещё и двигательные функции.



- Перед операцией ко мне подошёл врач и спросил, есть ли у меня увлечение? Я сказала, что хорошо рисую. Тогда доктор предложил мне что-то нарисовать во время операции, и я согласилась. Мне было совсем нестрашно, — поделилась впечатлениями после операции жительница Улан-Удэ.



Как только операция по удалению опухоли началась, с пациенткой начали разговаривать логопед и нейропсихолог. В момент удаления опухоли в головном мозге, когда оперирующий хирург дошёл до зоны, отвечающей за движение, девочке дали лист бумаги и карандаш. И она решила, что будет рисовать портрет оперирующего врача Альберта Суфианова. Минут десять она делала наброски и разговаривала с профессором.



- Мне пришлось ждать новостей в палате. Очень переживала. Понимала, что 14 лет мучений должны же когда-то закончиться для дочери, для нашей семьи. Ей уже не помогали самые сильные препараты. Мы обращались в Израиль, столичные клиники, но оперировать нас согласились только в нейрохирургическом центре Тюмени. Безмерная благодарность всем за спасение дочки, — отметила мама юной пациентки.



Женщина рассказала, что приступы у девочки начались в два года. Сначала они были не сильными и не такими частыми, но после того, как её дочь переболела коронавирусом, они стали агрессивнее, случались до 30 раз в сутки. Из-за распространения эпилептогенного очага на соседние зоны мозга приступ у девочки начинался с панической атаки, страхов, затем разворачивался в большой двигательный приступ.



- Операции в сознании, как правило, мы проводим только взрослым. Тут случай серьёзный. Удаление опухоли в момент, когда девочка разговаривала и рисовала – это минимальность риска не задеть в головном мозге участки, отвечающие за речь и движение. Рука пациентки двигалась, а значит, оперирующий врач всё делал правильно. Главная проблема в хирургии эпилепсии – это не только полное удаление эпилептогенного очага, а полное сохранение функций мозга. Приступы у девочки прекратились. Будем наблюдать за её здоровьем дальше, — прокомментировал Юрий Якимов, заведующий детским отделением Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, кандидат медицинских наук.



Портрет, нарисованный улан-удэнкой во время операции, занял видное место на рабочем столе главного врача центра Альберта Суфианова, который признался, что для него – это большая ценность.





