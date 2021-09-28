Со дна Байкала подняли более 100 кг сетей

Поднятые сети будут переданы региональному оператору по обращению с отходами
С 14 по 18 сентября в рамках проекта «Байкал без сетей» состоялась очередная экспедиция, охватившая район от Листвянки до Больших Котов в Иркутской области. Экспедиция прошла по местам наибольшего замусоривания озера затонувшими рыболовными сетями, которые были идентифицированы в рамках июльской экспедиции.
На борту судна были два водолаза, три сотрудника Института океанологии РАН (гидрохимики и гидробиолог) и представители общественности.
- Основная часть погружений была выполнена на каньоне в районе п. Листвянка, п. Большие Коты, в районе пади Чёрной, на мысе Толстый и мысе Средний. За время работы было поднято 19 сетей общим весом 230 кг, в полусухом весе чуть больше 100 кг (без камней, губок и запутавшейся живности). Поднятые сети будут переданы местному региональному оператору по обращению с отходами, - сообщили в фонде «Озеро Байкал».
Были отобраны пробы воды, которые анализировались на кислород, Ph и азот. Исследования будут продолжены в московской лаборатории ИО РАН.
Помимо проб воды, также анализировались обрастания на сетях, изучался видовой состав водорослей. «Это представляет научный интерес с точки зрения изучения процессов разрушения пластика, а именно пластиковых рыболовных сетей, под водой. Были взяты образцы моллюсков, амфипод и губок, которые селятся на сетях, запутываются в них и часто гибнут», - объяснили в фонде.
Научные выводы будут сделаны после досконального изучения полученных материалов сотрудниками ИО РАН.
Как сообщал «Байкал-Daily», проект «Байкал без сетей» - комплекс мероприятий, включающих независимую экологическую исследовательскую кругобайкальскую экспедицию. В ходе экспедиции будут получены достоверные данные о загрязнении береговой линии озера Байкал затонувшими рыболовными сетями. Также состоится лабораторное исследование проб воды и сетей для выявления размера ущерба, оказываемого сетевым загрязнением экосистеме озера.
Первый этап экспедиции «Байкал без сетей» проходил с 25 июля по 5 августа.
Со дна Байкала подняли более 100 кг сетей
Общество, Фото:
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