Обвинённая в несанкционированном митинге Наталья Семёнова пояснила свою позицию
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на площади Советов в Улан-Удэ прошли «похороны» выборов. Главными участниками «панихиды» стали лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова (солистка панк-рок-группы «Аборт мозга») и общественник, лидер движения «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов.
Они принесли импровизированный гроб, который подписали «Выборы». Затем Семёнова устроила театральное исполнение, показывая своё «горе» и оплакивая «потерю». После акции гроб унесли с площади на плечах.
После похорон к участникам акции пришла полиция. «После поминок к нам пришли сотрудники полиции и принесли повестки за несанкционированный митинг! Помолитесь за нас, если нас отправят по маршруту выборов», — написала накануне Семёнова в соцсетях.
Сегодня Наталья Семёнова на своей странице в Facebook пояснила, что произошедшее было не более чем репетицией клипа.
- Вчера пыталась прорепетировать новый клип группы «Аборт Мозга», заодно проанонсировать его, а сегодня получила повестку в суд! То есть творческий перфоманс на площади запрещён? А может быть проходить мимо избиркома тоже запрещено? Доказательства каких-либо действий политического характера или несанкционированного мероприятия - нет! – написала Семёнова.
Сторонники поддерживают её в комментариях.
Название песни и дату выхода клипа в света рокерша не назвала.
Отметим, площадь Советов не раз становилась местом съёмок музыкантов. В мае этого года здесь, например, работал над съёмками клипа на гимн Бурятии звезда шоу-бизнеса Сергей Зверев. Весной прошлого года на рояле на площади играл композитор Лудуб Очиров.
«Похороны» выборов в Улан-Удэ назвали репетицией клипа
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Обвинённая в несанкционированном митинге Наталья Семёнова пояснила свою позицию
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