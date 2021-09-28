Писательницы Забайкалья вошли в лонг-лист премии Арсеньева

Общество, Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Работы авторов отмечены в номинации «Детская проза»



Первые итоги третьего сезона литературной премии имени В.К. Арсеньева (12+) подвели 28 сентября в Южно-Сахалинске в рамках онлайн-форума «ProДФО - Сахалинская область». Сегодня участникам круглого стола представили имена 30 авторов, произведения которых вошли в длинный список премии. Большинство работ, отправленных на конкурсный отбор авторами — о жизни на Дальнем Востоке.



- Это очень яркие произведения, в которых большой акцент делается на природу. А понять, как люди здесь живут — позволяет литература и авторы, которые пишут на эту тематику. Думаю, необходимо задуматься ещё над одной номинацией — поэтической, — прокомментировал ректор литературного института имени М. Горького Алексей Варламов.



В номинации «Детская проза» в лонг-лист вошли произведения «Золотая нить» забайкальской писательницы Нины Коледневой и «Тайна серебряной горы» Аллы Озорниной.



Одной из важных частей мероприятия стало представление членов малого и большого жюри. В состав малого жюри входят писатели Герман Садулаев, Андрей Усачев, Татьяна Соловьева, Татьяна Таран, Александр Куланов. Писателями, вошедшими в большое жюри, стали Роман Сенчин, Владислав Отрошенко, Вадим Месяц, Дмитрий Данилов, Олег Сидоров. Председателем комиссии назначен Андрей Геласимов.



Напомним, за время существования премии отмечены два писателя из Забайкалья. В шорт-лист конкурса были включены Ирина Баринова с произведением «Когда Чита была Москвой сибирской» и Елена Чубенко с книгой «Солнцем поцелованные». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

