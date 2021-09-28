В Прибайкальском нацпарке разгадывают тайну волка-одиночки

В Прибайкальском национальном парке не раз встречали одинокого волка. Он «отметился» на съёмках фотоловушки. Кроме того, хищник не стесняется подходить к одному из кордонов, государственные инспекторы не раз видели его прямо из окна.







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видео - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»





Как рассказывает в соцсети Артур Мурзаханов, помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», он почти год пытается наладить отношения с волчьей стаей, но пока на близкий контакт они не идут.

- Их можно понять. На протяжении веков человек, вторгшись на территорию волков, продолжает отстреливать, травить ядом, уничтожать с помощью капканов и ловушек, находит логова и убивает беззащитных щенков. Вдобавок, для оправдания своих зверств придумывает страшные легенды про этих зверей. Так вот, на небольшой территории, где мы организовываем комфортные условия для диких животных (охрана, биотехнические мероприятия), условия для съёмки и наблюдения за ними (обустройство кордонов, засидок, скрадков), проживает стая, состоящая из семи волков. Плюс, щенки этого года. Сколько их, пока сказать не могу. Думаю, в ближайшее время удастся посчитать. Мы уже много знаем друг о друге. Они за мной наблюдали, знают мой запах, скорее всего, просчитали привычки, а я их пока определяю только по следам, кто какую иерархию занимает в стае, границы территории, места охоты, где находится логово. Интуитивно чувствую, что мы уже подошли к моменту, когда они позволят наблюдать за ними визуально, - рассказывает он.Кроме этой стаи, на территории живёт волк-одиночка.- Мне он ещё более интересен. Почему один? Почему стая, ревностно охраняющая свою территорию от посягательства других сородичей, позволяет ему находиться рядом? Решил, что именно с ним мне удастся быстрее наладить контакт, - продолжает Артур Мурзаханов.С помощью фотоловушек он определил наиболее посещаемые места волка.- Там оставляю элементы своей одежды, чтобы привыкал к моему запаху. Что самое интересное, оказывается, он живёт рядом с кордоном. Государственные инспекторы не раз наблюдали за ним в окно. Я думаю, в скором времени разгадаю его тайну. Пока снимки одинокого волка зафиксированы только на фотоловушку, - заключил Мурзаханов.Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.