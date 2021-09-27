Пострадавшие от прорыва канализации улан-удэнцы просят о помощи

Жители микрорайона Батарейка в Улан-Удэ обратились к депутатам Народного Хурала в связи с коммунальной аварией. Всё произошло в ночь на 14 июля 2021 года. Из-за сильного ливня не выдержал напорный канализационный коллектор. В результате этой технологической аварии 23 участка по улицам Асеева и Лесопильная оказались залиты канализационными стоками.
- На многочисленные обращения жителей к администрации, в Роспотребнадзор, администрации города Улан-Удэ ответа фактически не было, мер не было принято, - заявил на сегодняшней сессии депутат Народного Хурала Алексей Багадаев.
В письме жители затопленных участков написали, что канализационные стоки затопили не только участки, но и дома. Местные жители жалуются на «Водоканал», а также заявляют, что денежная компенсация так и не была выплачена. И это, по словам местных жителей, повторяется уже не в первый раз.
- Три года назад на том же участке, в том же месте произошла точно такая же катастрофа. Мы видим, что администрация города от нас отвернулась, а «Водоканал» не отвечает на наши запросы. Мы фактически остались одни. Просим обратить внимание и принять меры по этой техногенной катастрофе, которая происходит уже не в первый раз, - прочитал письмо жителей Алексей Багадаев.
Отметим, в начале августа администрация Улан-Удэ отчитывалась об устранении последствий аварии. Тогда сообщалось, что заражённый после прорыва канализации грунт вывезли на специальные полигоны. Также дезинфицировали подвалы, дворы и дома.