Цвет машин для автомобилистов Бурятии не является решающим фактором при покупке
Эксперты автомобильного сайта Дром изучили более миллиона объявлений о продаже автомобилей с начала 2021 года и выяснили, машины какого цвета популярнее всего в России. По результатам исследования 37% автовладельцев Бурятии предпочитают серые или серебристые машины.
На втором месте по популярности у жителей Бурятии — белые автомобили. Каждая четвёртая машина (26%), приобретённая на вторичном рынке республики в текущем году, была белого цвета. Замыкают тройку лидеров чёрные автомобили, их выбрали 14% водителей.
Цветные автомобили занимают только 23% рынка Бурятии. Среди них самым популярным цветом является синий (8%). Зелёные машины выбирают 5% автолюбителей, красные — 4%, коричневые и бежевые — по 2% водителей. Количество жёлтых и фиолетовых машин составляет менее 1%.
Эксперты также изучили влияние цвета машин на скорость продажи.
- По результатам исследования, цвет авто не является решающим фактором при покупке на вторичном рынке и не влияет на скорость продажи. Покупатели в первую очередь смотрят на цену и состояние машины. Но в основном россияне предпочитают практичность и выбирают цвета, которые требуют меньшего ухода, — рассказывает аналитик автомобильного сайта Даниил Бутов.
В целом по стране 30% россиян предпочитают покупать автомобили серого или серебристого цвета, 23% — белого и 18% — чёрного. Больше всего цветных машин в Крыму, Новгородской и Тульской областях — около 40%. В Дагестане и Чечне автолюбители чаще всего выбирают чёрные машины. А в Ставропольском крае и Ростовской области больше всего водителей, предпочитающих белые авто. В Москве первую строчку делят чёрные и серые машины — 48% автолюбителей столицы отдают предпочтение именно этим цветам.
Назван любимый цвет авто в Бурятии
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