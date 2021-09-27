Улан-удэнские врачи показали, как могут шутить

В коротком видео показан момент операции. Врач смотрит на медсестру, протягивает руку, та подставляет её, и получается сердечко.







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видео - @neuro.bsmp03





- Юмор даёт возможность человеку увеличить дистанцию по отношению к чему угодно, в том числе и к самому себе, то есть облегчает самоотстранение. Смех – это отдушина. Посмеявшись над чем-то, человек чувствует себя свободнее. Он освобождается от страха перед проблемой, которая начинает выглядеть простой и преодолимой. Человек начинает ощущать себя хозяином положения, - подписали ролик врачи.

Медики из отделения нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Улан-Удэ опубликовали забавный ролик на своей странице в соцсети. «Научитесь жить с юмором», - так подписали видео врачи.Видео развеселило пользователей, о чём они писали в комментариях, большинство из которых были в виде смайликов.