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11 специалистов из Бурятии пройдут обучение в «Медиашколе»

11 специалистов из Бурятии пройдут обучение в «Медиашколе»
Общество,  Фото:pixabay.com
Четвёртый набор «Медиашколы» впервые соберётся на Сахалине

С 28 по 30 сентября в Южно-Сахалинске пройдёт первая очная сессия IV набора «Медиашколы: Дальневосточный репортёр». Количество зачисленных участников стало рекордным за все 4 года реализации проекта и достигло 244 человек. Из Бурятии обучение будут проходить 11 специалистов в области медиа.

- На фоне долгосрочных ограничений на передвижения, спровоцированных коронавирусом, значимость личных встреч участников «Медиашколы» сильно возросла. Живое общение, обмен не только знаниями, но и эмоциями, завязывание личных знакомств – всё это важная составляющая часть проекта. Для многих работников пресс-служб и журналистов участие в сессиях «Медиашколы» становится существенным мотивационным ресурсом в работе, - сообщил руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортёр» Алексей Бабков.

Для участия в очной сессии «Медиашколы» в Южно-Сахалинске приедет около 80 представителей медиасообщества из всех 11 регионов Дальнего Востока. Общее количество участников превысит 200 человек.

Первый день работы «Медиашколы» будет совмещён с форумом «ProДФО-Сахалинская область», который будет посвящён обсуждению экологических проблем по трём основным направлениям: экология власти, экология бизнеса и экология общества. В этот же день пройдёт круглый стол «Первые итоги третьего сезона премия им. В.К.Арсеньева» с участием писателей Алексеем Варламовым и Андреем Геласимовым.

Во второй день всем участникам «Медиашколы» будет предоставлена возможность посетить мастер-классы таких спикеров, как Марат Баширов, автор тг-канала «Политджойстик» с темой «Лайфхаки для продвижения контента в тг-каналах», Чернова Ксения, руководитель «Школы техники речи Ксении Черновой» с темой «Голос как инструмент влияния», Шишкин Валентин, эксперт по кинетике и невербальным коммуникациям, основатель Школы кинетического имиджа с темой «Технологии невербальной коммуникации или как управлять «языком тела», Стулова Евгения, секретарь комитета по политтехнологиям РАСО с темой «Методы быстрого завоевания внимания аудитории в предвыборный период» и Жуковская Надежда, PR-директор «Медиалогии» с темой «Критерии эффективности работы пресс-службы».

Третий день «Медиашколы» будет закрытым. Участие в нём смогут принять представители органов государственной власти, отвечающие за информационную работу. В рамках этого обучающего слота предусмотрен обмен практиками информационной отработки чрезвычайных ситуаций, правовое сопровождение работы пресс-служб и технологии позиционирования лидеров общественного мнения, сообщили в правительстве Бурятии.

Справка:

«Медиашкола: Дальневосточный репортер» - первый экспериментальный проект окружного уровня по повышению квалификации и подготовке на Дальнем Востоке сообщества профессиональных журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб региональных и муниципальных органов власти. Проект реализуется с февраля 2018 года Фондом развития социальных инициатив при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Заочное обучение «Медиашколы» традиционно дополняется очными сессиями, которые по замыслу организаторов должны проводиться раз в квартал. В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество очных сессий было сокращено.

За три года реализации проекта проведено семь очных сессий, участие в которых приняло более 700 работников в области медиа со всего Дальнего Востока. Для организации обучения и дискуссий организаторы привлекли более 100 экспертов в области СМИ, SMM, медиа права, психологии общения, информационных войн, фотосъёмки и прочее. Для учащихся обучение в «Медиашколе» проводится на безвозмездной основе.

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