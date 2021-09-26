Три человека скончались от коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 26 сентября, зарегистрировано 58598 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (28329) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявлено 88 новых больных коронавирусом.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 73 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 26 сентября число контактных лиц – 3236 человек.
По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 50 154 человек, в том числе за сутки 118 пациентов.
В стационарах Бурятии получают лечение 462 пациента с COVID-19 и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 384. В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ –24 пациента (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 541 койка: занято – 462, свободно – 79 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,4%.
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1216 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1834 человек, в том числе за сутки 3 пациента (в возрасте до 65 лет-1, старше 65 лет – 2 чел.).
Ещё 88 человек в Бурятии заболели COVID-19
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