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В музее в Санкт-Петербурге открылась выставка памяти бурятского художника

В музее в Санкт-Петербурге открылась выставка памяти бурятского художника
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Выставка «Живая традиция бурятского буддийского искусства» отрыта до начала ноября

В Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвящённая памяти выдающегося бурятского художника Данзана Дондокова (1895 - 1983). Мастер прошёл сложный жизненный путь, охвативший предреволюционный и советский атеистический период. Пережив эпоху гонений, он начал вновь писать иконы для буддийских монастырей и передал традицию ряду учеников, в том числе своей дочери Нимацирен Дондоковой, отмечающей в текущем году юбилей.

- На территории России (Бурятия, Калмыкия, Тыва) представлен буддизм махаяны тибетского направления. Центрами буддизма становились монастыри, в них развивалось религиозное образование, книгопечатание, архитектура, иконопись. На танках (буддийская икона) представлен обширный «пантеон», он включает в себя будд, бодхисаттв, дхармапал - гневных защитников веры, локапал – местных божеств, медитационные образы – идамы. Все они почитаются как просветлённые существа, и выражают важнейшие буддийские мировоззренческие идеи. Верующий буддист воспринимает священные образы как живые божества, не допускает непочтительного к ним отношения, для него они – величайшие святыни, имеющие просветительскую и охранительную функции. К ним обращаются с верой и надеждой на исполнение молитв, - сообщается на сайте музея.

Одним из ярких примеров буддийского искусства является творчество Данзана Дондокова. Лама-философ, избравший путь иконописца, был последним из плеяды мастеров, получивших традиционное образование в крупнейших монастырях Бурятии и Монголии. В возрасте 8 лет был отдан в Тамчинский дацан, а уже в 13 лет получил посвящение в живописную традицию. С годами он стал признанным авторитетом и одним из ведущих иконописцев, к нему за советом обращались многие видные ламы Бурятии. 

У мастера было много учителей, в том числе из Тибета. Отсюда – стиль «лавранской» школы живописи, которую отличает особый колорит, насыщенный яркими сочными цветами, тонкий рисунок, тщательная выписка всех деталей и элементов танки, обилие позолоты. Его учителями были также известные бурятские ламы Санжи-Цыбик Цыбиков и Осор Будаев.

За свою жизнь Данзан Дондоков создал множество живописных произведений, скульптур, принимал непосредственное участие в строительстве и оформлении дацанов. Он – преемник многих выдающихся лам-иконописцев, скульпторов, архитекторов. Несмотря на репрессии и гонения ему удалось сохранить и донести до наших дней живую традицию бурятского буддийского искусства и передать её своим ученикам.

На выставке представлены произведения XVIII – нач. XX вв. из коллекций Государственного музея истории религии и Нимацирен Дондоковой, а также работы художницы, хранящиеся в Национальном музее Бурятии. Кроме названных художников выставка включила в себя произведения таких мастеров, как выдающийся бурятский художник Осор Будаев (1886 - 1937), работавший в Музее истории религии в 30-х годах XX века, современных бурятских художников С.Д. Ринчинова и А.Х. Цыденова, русского буддиста С.Ю. Носкова.

Дополняют экспозицию скульптуры и ритуальные предметы, раскрывающие ритуал поклонения, а также материалы, показывающие процесс работы художника: прориси, краски, кисти, различные инструменты. Выставка сопровождается фотографиями из коллекции Государственного музея истории религии и архива семьи Дондоковых.

Выставка будет работать до 2 ноября.


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Санкт-Петербург художники выставка

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