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В Бурятии выделят новые тепловые пушки для просушки домов

В Бурятии выделят новые тепловые пушки для просушки домов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жалоб по просушке подтопленных погребов и подвалов поступает много

В Бурятии формируют дополнительный запас тепловых пушек для просушки подтопленных домов.

- 21 сентября на заседании республиканского оперштаба по предупреждению и ликвидации ЧС в результате паводков районам поручили определить дополнительную потребность в тепловых пушках. Уже сегодня Тарбагатайскому району выделили дополнительные тепловые пушки для просушки домов, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В домах, где требуется просушка жилых помещений, работают спасатели.

- К нам очень много поступает заявок и жалоб по просушке погребов и подвалов. Но спасатели задействованы на просушке жилых помещений, нам надо успевать к холодам просушить их. Просушка одного дома занимает много времени, и вода не уходит быстрыми темпами. Поэтому приоритетно мы помогаем именно в таких домах, где надо просушить жилые помещения, - сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

Руководитель оперштаба Пётр Мордовской призвал службы обращать особое внимание на меры безопасности при использовании тепловых пушек.

На сегодняшний день в Бурятии паводковыми и грунтовыми водами подтоплен 2191 приусадебный участок, вода выше пола в 14 домах. Данные уточняются и обновляются каждый день.
подтопление паводок

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