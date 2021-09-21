Жалоб по просушке подтопленных погребов и подвалов поступает много
В Бурятии формируют дополнительный запас тепловых пушек для просушки подтопленных домов.
- 21 сентября на заседании республиканского оперштаба по предупреждению и ликвидации ЧС в результате паводков районам поручили определить дополнительную потребность в тепловых пушках. Уже сегодня Тарбагатайскому району выделили дополнительные тепловые пушки для просушки домов, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В домах, где требуется просушка жилых помещений, работают спасатели.
- К нам очень много поступает заявок и жалоб по просушке погребов и подвалов. Но спасатели задействованы на просушке жилых помещений, нам надо успевать к холодам просушить их. Просушка одного дома занимает много времени, и вода не уходит быстрыми темпами. Поэтому приоритетно мы помогаем именно в таких домах, где надо просушить жилые помещения, - сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.
Руководитель оперштаба Пётр Мордовской призвал службы обращать особое внимание на меры безопасности при использовании тепловых пушек.
На сегодняшний день в Бурятии паводковыми и грунтовыми водами подтоплен 2191 приусадебный участок, вода выше пола в 14 домах. Данные уточняются и обновляются каждый день.
В Бурятии выделят новые тепловые пушки для просушки домов
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