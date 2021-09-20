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Спортсменка из Бурятии завоевала «золото» турнира «Arnold Classic»

Спортсменка из Бурятии завоевала «золото» турнира «Arnold Classic»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Перед этим она победила на чемпионате Европы

Елена Распопина из Бурятии завоевала золотую медаль в номинации «Фитнес-бикини 162 см» и серебряную награду в номинации «Фитнес-модель до 168 см» турнира по бодибилдингу «Арнольд Классик – 2021».

- Это лучший опыт в моей жизни, – делится Елена на личной странице в Instagram.

Спортсменка в мир бодибилдинга пришла три года назад и уже стала победителем домашнего чемпионата в 2021 году и бронзовым призёром кубка России. Теперь Елена Распопина покоряет Европу. Напомним, что на чемпионате Европы по бодибилдингу в Латвии девушка стала лучшей в категории до 164 сантиметров.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии, «Arnold Classic» претендует на звание турнира №#1 в мире бодибилдинга. В этом году он проходил с 17 по 19 сентября в Испании.

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