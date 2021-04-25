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Жительница Бурятии завоевала бронзу на Кубке России по бодибилдингу

Жительница Бурятии завоевала бронзу на Кубке России по бодибилдингу
Общество,  Фото:соцсети
Состязания проходят в Краснодаре

Жительница Бурятии Елена Распопина завоевала бронзу на Кубке России по бодибилдингу в номинации «Фитнес-модель до 162 см». Соревнования проходят в Краснодаре. «На сегодняшний день это самый лучший результат! Первая медаль со всероссийских соревнований в истории Бурятии!», - отмечает Виталий Крыжановскии, президент Федерации республики.

- Только перед чемпионатом, когда до старта было немного времени, я ходила в зал. Всё остальное время дома: сейчас есть штанга, гантели и резинки. В первом сезоне мне парень давал вал от машины, и были резинки, - признаётся она в своём аккаунте в соцсети.

 

Елена является тренером по йоге и строению тела. Живёт девушка в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района. Бодибилдингом она занимается на протяжении трёх лет, и на сегодня у неё в копилке уже несколько наград.


бодибилдинг
 
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