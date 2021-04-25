Жительница Бурятии завоевала бронзу на Кубке России по бодибилдингу









Елена является тренером по йоге и строению тела. Живёт девушка в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района. Бодибилдингом она занимается на протяжении трёх лет, и на сегодня у неё в копилке уже несколько наград.







Жительница Бурятии Елена Распопина завоевала бронзу на Кубке России по бодибилдингу в номинации «Фитнес-модель до 162 см». Соревнования проходят в Краснодаре. «На сегодняшний день это самый лучший результат! Первая медаль со всероссийских соревнований в истории Бурятии!», - отмечает Виталий Крыжановскии, президент Федерации республики.- Только перед чемпионатом, когда до старта было немного времени, я ходила в зал. Всё остальное время дома: сейчас есть штанга, гантели и резинки. В первом сезоне мне парень давал вал от машины, и были резинки, - признаётся она в своём аккаунте в соцсети.