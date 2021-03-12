Большую часть наград увезли гости из Иркутской области и Забайкалья
В Бурятии стали известны результаты открытого чемпионата республики по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». Соревнования проходили 7 марта в Улан-Удэ. В турнире также приняли участие спортсмены из Иркутской области и Забайкальского края.
Хозяева чемпионата завоевали 10 призовых мест. Абсолютное первенство «Фитнес – бикини. Женщины» выиграла Елена Распопина. Она также победила в категории «Фитнес - бикини до 166 см».
В категории «Пляжный бодибилдинг» второе место занял Алексей Жданов. Ирина Белоусова стала второй в категории «Фитнес – бикини. Мастера 40+». «Серебро» в категории «Фитнес - модель до 169 см» завоевала Екатерина Старкова. В категории «Фитнес – бикини свыше 166 см» второе место забрала Ксения Фёдорова.
Ещё одну медаль, на этот раз «бронзу», в категории «Фитнес – бикини» выиграла Ирина Белоусова. Также бронзовым призёром в категории «Велнес - фитнес» была признана Екатерина Полищук. Обладательницей третьего места в категории «Фитнес - бикини до 162 см» стала Екатерина Салихова. Тоже третьей в категории «Фитнес - бикини до 166 см» была Анастасия Айгашева.
Бодибидеры Бурятии выиграли 10 медалей домашнего чемпионата
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