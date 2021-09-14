Бодибилдер из Бурятии стала чемпионкой Европы









Золотая медаль Елены Распопиной помогла сборной России занять командное первое место среди 11 стран-участниц.



- Восемь медалей разного достоинства, и все спортсменки сборной в финалах своих категорий, - сообщили в федерация бодибилдинга России.



Золотая медаль Елены Распопиной помогла сборной России занять командное первое место среди 11 стран-участниц.- Восемь медалей разного достоинства, и все спортсменки сборной в финалах своих категорий, - сообщили в федерация бодибилдинга России.

Вчера в Латвии завершился чемпионат Европы по бодибилдингу. Россию на соревнованиях представляли 11 спортсменок, среди которых была и Елена Распопина из Баргузинского района Бурятии.На соревнования подобного масштаба девушка отправилась впервые и сразу стала лучшей в категории. Елена победила в категории до 164 сантиметров.- Чемпионка Европы. Я это сделала, - написала Елена на своей странице в Instagram.Кроме этого, в своих соцсетях Елена Распопина рассказывает, что таких высот ей удалось добиться благодаря не занятиям в фитнес-зале, а обычным тренировкам в домашних условиях.- Какой проделан путь. Тренируясь, не имея тренажёрного зала, я сделала максимум, что могла. Дальше пусть будет так должно быть, - написала Елена перед финальным выступлением.