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Часть Улан-Удэ вновь обесточила птица

Часть Улан-Удэ вновь обесточила птица
Общество,  Фото:pixabay.com
Залетевшая не туда птица стала причиной аварийного отключения электричества

Накануне, 19 сентября, в Улан-Удэ вновь произошло отключение электричества из-за птицы.

Птица попала в трансформаторную подстанцию. Из-за этого произошло аварийное отключение – в 8.30 часов утра без света остались жители частного сектора по улицам Челюскина, Орджоникидзе, Социальная, Рабочая, Гайдара, Заовражная, Д.Бедного, Конституции.

В 10.54 часов энергетики восстановили электроэнергию. Время отключения составило 2 часа 24 минуты.

Как сообщал «Байкал-Daily», отключение электричества по вине птицы было зафиксировано на прошлой неделе, 15 сентября. Попавшая на воздушную линию электропередачи птица вызвала отключение, оставив без жителей микрорайона Аршан.

Также подобные случаи в Улан-Удэ были зафиксированы 9 августа или 3 июня. Кроме того, весной в селе Тарбагатай причиной отключения света стал кот, который попал в трансформаторную будку.

Самый крупный инцидент произошёл в Улан-Удэ в декабре 2009 года. Тогда города едва не замёрз из-за того, что на ТЭЦ-1 произошёл сбой сразу на трёх котлах. Квартиры улан-удэнцев остыли в самые морозы. Последствия аварии устраняли беспрерывно несколько суток.

Причиной, как выяснилось, стала кошка, пробравшаяся на станцию и устроившая короткое замыкание. Оно привело сперва к обесточиванию секции, а затем к настоящей цепной реакции, закончившейся остановкой котлоагрегатов.

Как тогда заявили энергетики, такой «нечеловеческий фактор» часто является причиной происшествий в электросистемах - провода повреждают грызуны и птицы. 
птицы отключение света

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