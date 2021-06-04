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Птица оставила улан-удэнцев без электричества

Птица оставила улан-удэнцев без электричества
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электричество отключилось не только в домах, но и на канализационной станции

3 июня в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества, причиной которого стала птица.

В шестом часу утра птица попала на трансформаторную подстанцию. Из-за этого произошло аварийное отключение на подстанции «АРЗ».

Под отключение электричества попали многоквартирные домов микрорайона Аэропорт 30, 31, 31а, частный сектор микрорайона Сокол, а также канализационная насосная станция «Аэропорт».

- В 08:15 всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило 2 часа 58 минут, - сообщают оперативные службы города.

Птицы, а также животные, уже не раз становились причинами различных аварий в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2009 года Улан-Удэ едва не замёрз из-за того, что на ТЭЦ-1 произошёл сбой сразу на трёх котлах. Последствия аварии устраняли несколько суток.

Причиной, как выяснилось, стала кошка, пробравшаяся на станцию и устроившая короткое замыкание. Оно привело сперва к обесточиванию секции, а затем к настоящей цепной реакции, закончившейся остановкой котлоагрегатов.

Как тогда заявили энергетики, такой «нечеловеческий фактор» часто является причиной происшествий в электросистемах - провода повреждают грызуны и птицы. 
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