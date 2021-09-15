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Птица оставила часть Улан-Удэ без электричества

Птица оставила часть Улан-Удэ без электричества
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Без света остались множество частных домов

Накануне, 15 сентября, птица стала причиной аварийного отключения электричества в Улан-Удэ.

Оперативные службы города сообщают, что птица попала на воздушную линию электропередачи. Такие инциденты, когда птицы погибают от удара электрическим током на ЛЭП, бывают довольно часто. Кроме того, иногда погибшая птица застревает между проводом и траверсой – металлической перекладиной, что вызывает постоянное замыкание провода на землю и приводит к отключению линии.

Вот и в этот раз произошло аварийное отключение фидера на распределительной подстанции. В 11.20 часов утра под отключение электроэнергии попали жители частного сектора микрорайона Аршан: улицы Аршанская, Кедровая, Семейная, ДНТ «Аршан», ДНТ «Градостроитель».

В 13:55 энергетики запитали всех потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 2 часа 35 минут.

Как сообщал «Байкал-Daily», подобные случаи с отключением электричества по вине птиц ранее в Улан-Удэ были зафиксированы 9 августа или 3 июня. Кроме того, весной в селе Тарбагатай причиной отключения света стал кот, который попал в трансформаторную будку.

Самый крупный инцидент произошёл в Улан-Удэ в декабре 2009 года. Тогда города едва не замёрз из-за того, что на ТЭЦ-1 произошёл сбой сразу на трёх котлах. Квартиры улан-удэнцев остыли в самые морозы. Последствия аварии устраняли беспрерывно несколько суток.

Причиной, как выяснилось, стала кошка, пробравшаяся на станцию и устроившая короткое замыкание. Оно привело сперва к обесточиванию секции, а затем к настоящей цепной реакции, закончившейся остановкой котлоагрегатов.

Как тогда заявили энергетики, такой «нечеловеческий фактор» часто является причиной происшествий в электросистемах - провода повреждают грызуны и птицы. 
отключение света птицы

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