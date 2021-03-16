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В Бурятии кот оставил людей без света

В Бурятии кот оставил людей без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кот пробрался в трансформаторную будку

В селе Тарбагатай в Бурятии по улице Партизанская произошло аварийное отключение электричества.

По данным группы «Тарбагатай-инфо. 24/7», причиной отключения стал кот, который попал в трансформаторную будку. Вероятно, действия животного привели к короткому замыканию.

По предварительным данным, электроэнергия появился в домах сельчан в течении двух часов.

Что стало с котом, не сообщается, но в подобных случаях животные чаще всего не выживают.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ однажды любопытная кошка привела к крупному инциденту и заставила мёрзнуть полгорода. В декабре 2009 года на ТЭЦ-1 произошёл сбой сразу на трёх котлах станции, из-за чего квартиры улан-удэнцев остыли в самые морозы. Последствия аварии непрерывно устраняли несколько суток.

Причиной, как выяснилось, стала кошка, пробравшаяся на станцию и устроившая короткое замыкание. Оно привело сперва к обесточиванию секции, а затем к настоящей цепной реакции, закончившейся остановкой котлоагрегатов. Ситуацию могло спасти срочное переключение на запасные котлы, которое не допустило бы падения температуры. Однако существующее на ТЭЦ устаревшее оборудование не позволило быстро провести эту операцию.

Как тогда заявили энергетики, такой «нечеловеческий фактор» часто является причиной происшествий в электросистемах - провода повреждают грызуны, птицы и те же кошки.


кошка отключение света
 
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