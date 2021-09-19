Стали известны результаты явки на 10 часов утра
Центризбирком опубликовал данные по явке избирателей в Бурятии на 10 часов утра 19 сентября. На данный момент проголосовали на выборах в Госдуму 27,8% избирателей республики.
В Дальневосточном федеральном округе лидерами являются Чукотский автономный округ и Еврейская автономная области, где на участки пришла едва не половина избирателей – 47,5 и 44% соответственно. На третьем месте в ДФО – Якутия, где проголосовали 30,8% избирателей. Затем идёт Магаданская область, Бурятия, а за ними Камчатский край, Амурская область, Забайкальский край, Сахалинская область, Приморье и Хабаровский край.
Отметим, на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году явка в Бурятии составила 40%.
В Бурятии проголосовали чуть больше четверти избирателей
Общество, Фото:
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