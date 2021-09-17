Стартовали трёхдневные выборы депутатов Госдумы
В Бурятии в 8 часов утра открылись избирательные участки. Голосование за депутатов Государственной Думы впервые состоится в течение трёх дней, завершится оно вечером 19 сентября.
Всего в республике открылись 813 постоянных и 13 временных участковых избирательных комиссий.
На выборах в Госдуму по Бурятскому одномандатному округу участвуют 10 кандидатов.
Также проводятся дополнительные выборы депутата Народного Хурала Бурятии по одномандатному округу № 15 (это часть Октябрьского района Улан-Удэ). Депутатское кресло досрочно освободил этой весной Матвей Баданов. За мандат борются три человека.
Также проходит ряд выборов в органы местного самоуправления.
На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году явка составила 40%.
В Бурятии открылись избирательные участки
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