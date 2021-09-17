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В Бурятии открылись избирательные участки

В Бурятии открылись избирательные участки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартовали трёхдневные выборы депутатов Госдумы

В Бурятии в 8 часов утра открылись избирательные участки. Голосование за депутатов Государственной Думы впервые состоится в течение трёх дней, завершится оно вечером 19 сентября.

Всего в республике открылись 813 постоянных и 13 временных участковых избирательных комиссий.

На выборах в Госдуму по Бурятскому одномандатному округу участвуют 10 кандидатов.

Также проводятся дополнительные выборы депутата Народного Хурала Бурятии по одномандатному округу № 15 (это часть Октябрьского района Улан-Удэ). Депутатское кресло досрочно освободил этой весной Матвей Баданов. За мандат борются три человека.

Также проходит ряд выборов в органы местного самоуправления.

На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году явка составила 40%. 
выборы

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