 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 сентября

Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов

15 сентября

Популярное

В Улан-Удэ урбанисты требуют изменить «долгие» светофоры

В Улан-Удэ урбанисты требуют изменить «долгие» светофоры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Некоторые городские светофоры, считают урбанисты, нарушают время терпеливого ожидания

«В Улан-Удэ пришла новая болезнь» - с таким заявлением выступили урбанисты столицы Бурятии. Речь идёт о фазах пешеходных переходов.

По словам специалистов, фазы на некоторых светофорах превышают две минуты, а ширина улиц при этом не позволяет перейти их за один раз.

- Те, которые нашёл я: 1. Развязка Борсоева - Ербанова (Дом быта); 2. ул. Бабушкина (ост. Геологическая); 3. ул. Бабушкина (ост. Бизнес-Инкубатор), 4. перекрёсток проспекта Строителей и ул. Тобольская (ост. Ургы), - пишет урбанист в Instagram-паблике city4people_uu.

Таким образом, в Улан-Удэ не соблюдается урбанистическое понятие «Время терпеливого ожидания». Это максимальное время, которое человек готов потратить на ожидание зелёного сигнала светофора. Как только оно превышает допустимый порог, пешеход может пойти на нарушение требований ПДД, поясняют специалисты.

- Время терпеливого ожидание зависит от нескольких факторов – время горение красного сигнала, ширина проезжей части и интенсивность и скорость движения. По моим наблюдениям так и происходит. На улице Бабушкина и проспекте Строителей это вызвано ещё и наличием трамвайных остановок. Когда пешеход видит подъезжающий к остановке трамвай, он не захочет ждать на светофоре лишние 125 секунд, чтобы потом не ждать свой трамвай ещё 10 минут. Получается эти две минуты для пешеходов превращаются в 12, - продолжает урбанист.

Чтобы отучить горожан перебегать дорогу на «красный», власти города установили дополнительные заборы и шумовые полосы на проезжую часть. Однако, по признанию самих водителей, шумовые полосы нисколько не влияют на скорость движения. Заборы бесполезны, поскольку они устанавливаются около, а не на пешеходных переходах.

- Автолобби, ГИБДД, чиновники скажут, мол, пешеходы идиоты и сами виноваты в своих смертях, и нам нужно больше шумовых полос, заборов, тогда точно не будут перебегать. Но также можно на пешеходных переходах установить шлагбаумы, автоматические ворота или вооружённую охрану. Это сарказм. А то не дай бог кто-то из ГИБДД или администрации возьмёт на заметку, - пишет автор публикации.

В конце специалист добавляет, что есть и те, кто терпеливо ждёт зелёный сигнал более двух минут, невзирая на жару, мороз, проливной дождь или порывистый ветер. А кто-то (то есть автомобилист) в это время с кондиционером в жару или обогревателем в холод, защищённый от ветра и любого вида осадков, ждёт 25 секунд.

- Снова неправильно расставлены приоритеты. Почему жизнь автомобилиста важнее, чем жизнь пешехода? – задался вопросом урбанист.
светофоры урбанистика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Возле улан-удэнской школы заливают беговые дорожки
Возле улан-удэнской школы заливают беговые дорожки
Общество, 16.09.2021
Жители Забайкальского с нетерпением ждут новый объект
В Бурятии выпал град
В Бурятии выпал град
Общество, 16.09.2021
Град прошёл в Гусиноозёрске
В Улан-Удэ урбанисты требуют изменить «долгие» светофоры
В Улан-Удэ урбанисты требуют изменить «долгие» светофоры
Общество, 16.09.2021
Некоторые городские светофоры, считают урбанисты, нарушают время терпеливого ожидания
Жителю Монголии не дали ввезти в Бурятию 8 кг мяса
Жителю Монголии не дали ввезти в Бурятию 8 кг мяса
Общество, 16.09.2021
Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию
Мэр Улан-Удэ проверил ход отопительного сезона
Мэр Улан-Удэ проверил ход отопительного сезона
Общество, 16.09.2021
В этом году он начался раньше обычного
За сутки от коронавируса умерли двое жителей Бурятии
За сутки от коронавируса умерли двое жителей Бурятии
Общество, 16.09.2021
Суточный прирост заразившихся COVID-19 слегка вырос
Скончался первый директор Гусиноозёрской ГРЭС
Скончался первый директор Гусиноозёрской ГРЭС
Общество, 16.09.2021
Легендарному энергетику Евгению Карпенко было 84 года
В Чите мать пыталась передать сим-карту сыну в колонию
В Чите мать пыталась передать сим-карту сыну в колонию
Общество, 16.09.2021
Сотрудники нашли сим-карту в кошельке женщины

В Бурятии должник нашёл 1,3 млн рублей ради поездки за границу
В Бурятии должник нашёл 1,3 млн рублей ради поездки за границу
Общество, 16.09.2021
Супруги срочно нашли всю сумму, которую не платили долгое время
Житель Бурятии обманом получал пособие по безработице
Житель Бурятии обманом получал пособие по безработице
Общество, 16.09.2021
Мужчина скрыл, что устроился курьером
В Бурятии лесники запечатлели любопытную лисичку
В Бурятии лесники запечатлели любопытную лисичку
Общество, 16.09.2021
Рыжая красавица даже немного пробежала за машиной лесников. ВИДЕО
В Бурятии пристав лишил многодетную мать «путинских» выплат
В Бурятии пристав лишил многодетную мать «путинских» выплат
Общество, 16.09.2021
Мать четверых детей неожиданно столкнулась с незаконным списанием денег
В Бурятии лосёнок нашёл прибежище в дацане
В Бурятии лосёнок нашёл прибежище в дацане
Общество, 16.09.2021
Лосёнок прибежал в дацан испуганный и весь взмыленный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^