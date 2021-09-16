В Улан-Удэ урбанисты требуют изменить «долгие» светофоры

Некоторые городские светофоры, считают урбанисты, нарушают время терпеливого ожидания



«В Улан-Удэ пришла новая болезнь» - с таким заявлением выступили урбанисты столицы Бурятии. Речь идёт о фазах пешеходных переходов.



По словам специалистов, фазы на некоторых светофорах превышают две минуты, а ширина улиц при этом не позволяет перейти их за один раз.



- Те, которые нашёл я: 1. Развязка Борсоева - Ербанова (Дом быта); 2. ул. Бабушкина (ост. Геологическая); 3. ул. Бабушкина (ост. Бизнес-Инкубатор), 4. перекрёсток проспекта Строителей и ул. Тобольская (ост. Ургы), - пишет урбанист в Instagram-паблике city4people_uu.



Таким образом, в Улан-Удэ не соблюдается урбанистическое понятие «Время терпеливого ожидания». Это максимальное время, которое человек готов потратить на ожидание зелёного сигнала светофора. Как только оно превышает допустимый порог, пешеход может пойти на нарушение требований ПДД, поясняют специалисты.



- Время терпеливого ожидание зависит от нескольких факторов – время горение красного сигнала, ширина проезжей части и интенсивность и скорость движения. По моим наблюдениям так и происходит. На улице Бабушкина и проспекте Строителей это вызвано ещё и наличием трамвайных остановок. Когда пешеход видит подъезжающий к остановке трамвай, он не захочет ждать на светофоре лишние 125 секунд, чтобы потом не ждать свой трамвай ещё 10 минут. Получается эти две минуты для пешеходов превращаются в 12, - продолжает урбанист.



Чтобы отучить горожан перебегать дорогу на «красный», власти города установили дополнительные заборы и шумовые полосы на проезжую часть. Однако, по признанию самих водителей, шумовые полосы нисколько не влияют на скорость движения. Заборы бесполезны, поскольку они устанавливаются около, а не на пешеходных переходах.



- Автолобби, ГИБДД, чиновники скажут, мол, пешеходы идиоты и сами виноваты в своих смертях, и нам нужно больше шумовых полос, заборов, тогда точно не будут перебегать. Но также можно на пешеходных переходах установить шлагбаумы, автоматические ворота или вооружённую охрану. Это сарказм. А то не дай бог кто-то из ГИБДД или администрации возьмёт на заметку, - пишет автор публикации.



В конце специалист добавляет, что есть и те, кто терпеливо ждёт зелёный сигнал более двух минут, невзирая на жару, мороз, проливной дождь или порывистый ветер. А кто-то (то есть автомобилист) в это время с кондиционером в жару или обогревателем в холод, защищённый от ветра и любого вида осадков, ждёт 25 секунд.



- Снова неправильно расставлены приоритеты. Почему жизнь автомобилиста важнее, чем жизнь пешехода? – задался вопросом урбанист.

