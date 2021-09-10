Также в этот список попал Селенгинск
Улан-Удэ и посёлок Селенгинск включены в список российских городов с самым грязным воздухом по итогам 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект государственного доклада минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды РФ».
Пять городов Сибири покинули список городов с самым высоким загрязнением воздуха, благодаря тёплой зиме и большому количеству осадков. Из новичков списка – Канск (Красноярский край) и Вихоревка (Иркутская область, Братский район).
Согласно таблице, приведённой в проекте доклада, в перечень городов с наибольшим загрязнением атмосферы вошли сразу шесть городов в Иркутской области - Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов, три города в Красноярском крае - Канск, Минусинск и Норильск, столица Тувы Кызыл, посёлок городского типа Селенгинск в Бурятии и столица республики Улан-Удэ, а также Чита и Южно-Сахалинск.
По данным сети наблюдений, по-прежнему самым грязным остаётся воздух в Норильске.
- В Улан-Удэ, Селенгинске и Южно-Сахалинске среднегодовые концентрации пяти, в Черемхово, Чите и Шелехове – трёх загрязняющих веществ превысили санитарно-гигиенические нормативы. Во всех городах приоритетного списка вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха внёс бенз(а)пирен, в наибольших количествах поступающий в воздух в результате сжигания твёрдого топлива, - говорится в проекте доклада.
Улан-Удэ вновь вошёл в перечень городов с самым грязным воздухом
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