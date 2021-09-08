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В районах Забайкалья работает арт-площадка «Наследие Чингисхана»

В районах Забайкалья работает арт-площадка «Наследие Чингисхана»
Общество,  Фото:центр развития бурятской культуры Забайкальского края
Посетители мастер-классов учатся валять изделия из шерсти

В ходе проекта «Забайкальские гастроли» и народной программы «Мы месте» в районах Забайкалья работает арт-площадка «Наследие Чингисхана». Это выездные мастер-классы, организованные центром развития бурятской культуры Забайкальского края совместно с национальным театром песни и танца «Амар сайн» и Агинской национальной библиотекой имени Ц. Жамцарано.

У жителей Петровск-Забайкальского, Хилокского, Красночикойского, Оловянинского, Акшинского и Улётовского районов появилась возможность научиться обрабатывать овечью шерсть – валять из неё тёплые изделия. Кроме того, специалисты учреждений проводят обучающие мастер-классы по символике бурятского орнамента, которые включают в себя тонкости и особенности этнического искусства.

В ходе гастролей для гостей также проходят национальные спортивные состязания с правилами и приёмами разных видов игры «Шагай наадан» (игра в лодыжки). Победители спортивных поединков получают сладкие призы и дипломы.

Работа арт-площадки «Наследие Чингисхана» продлится до 18 сентября и завершится в доме культуры села Акша, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край мастер-класс традиционные игры

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