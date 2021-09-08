В районах Забайкалья работает арт-площадка «Наследие Чингисхана»

Общество, Фото: центр развития бурятской культуры Забайкальского края

Посетители мастер-классов учатся валять изделия из шерсти



В ходе проекта «Забайкальские гастроли» и народной программы «Мы месте» в районах Забайкалья работает арт-площадка «Наследие Чингисхана». Это выездные мастер-классы, организованные центром развития бурятской культуры Забайкальского края совместно с национальным театром песни и танца «Амар сайн» и Агинской национальной библиотекой имени Ц. Жамцарано.



У жителей Петровск-Забайкальского, Хилокского, Красночикойского, Оловянинского, Акшинского и Улётовского районов появилась возможность научиться обрабатывать овечью шерсть – валять из неё тёплые изделия. Кроме того, специалисты учреждений проводят обучающие мастер-классы по символике бурятского орнамента, которые включают в себя тонкости и особенности этнического искусства.



В ходе гастролей для гостей также проходят национальные спортивные состязания с правилами и приёмами разных видов игры «Шагай наадан» (игра в лодыжки). Победители спортивных поединков получают сладкие призы и дипломы.



Работа арт-площадки «Наследие Чингисхана» продлится до 18 сентября и завершится в доме культуры села Акша, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

