В Улан-Удэ продолжается падение уровня Селенги

Селенга идёт на спад четвёртый день подряд
В столице Бурятии уровень воды в Селенге на утро 7 сентября составляет 235 см. За сутки уровень реки опустился ещё на три сантиметра. Слой выхода воды на пойму составляет пять сантиметров, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Отметим, за день до этого Селенга опустилась на восемь сантиметров.
Уровень воды в Уде на сегодня 109 см (0 см за сутки). Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см. Критическая отметка в реке Селенга - 330 см, в реке Уда - 400 см. ⠀
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов посетил подтопленную местность на Левом берегу Улан-Удэ. По данным на 6 сентября, в Улан-Удэ 15 жилых домов, где вода поднялась выше пола. Также подтоплено 422 приусадебных участка.
В зонах подтопления продолжается работа по подвозу питьевой воды. В столице республики работают 49 мобильных групп по сбору заявок и оценке ущерба от паводков.
- 6 сентября третий день, когда вода пошла на спад. 3 сентября был самый большой уровень - 269 см. Но тревожит то, что поднимаются грунтовые воды, - отметил накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Работа по ликвидации последствий подтоплений продолжается и в районах республики.
- В целом по республике обстановка без ухудшения, но остаётся непростой. 1323 участка на сегодняшний день подтоплено, 76 домов, где вода выше уровня пола. Вода потихоньку пошла вниз. И по прогнозам значительный рост не предвидится ни из Монголии, ни с нашей стороны. И сейчас вопрос уже в том, чтобы дождаться, когда вода уйдёт, и ликвидировать последствия. Но мы не дожидаемся, пока уйдёт вода, компенсации выплачиваются уже сейчас. До морозов надо успеть просушить дома. Для этого нами закуплены дополнительно тепловые пушки. Мы приняли постановление правительства о выделении «борщевого» набора: это картошка, капуста, морковь, свекла, - тем людям, которые потеряли урожай. Причём не только от подтопления, но и от сильного града в Закаменском районе. Также решаем вопрос дровами. Но сейчас первостепенная задача - просушить дома, очистить дворы, работы много. Отдельно хочу поблагодарить наших волонтёров, которые уже включились и уже помогают в работах по отсыпке, в работах по ликвидации. Снова всем миром боремся с напастью, и всем миром победим, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ продолжается падение уровня Селенги
Общество, Фото:
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