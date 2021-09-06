На сегодня имеется более 300 заявок на обследование
С сегодняшнего дня, 6 сентября, обследование подтопленных дворовых территорий и подвальных помещений на Левобережье усилено. В оценке ущерба задействовано более 100 человек в составе комиссий по оценке ущерба, созданных на базе районных администраций. Подтопленные выше пола дома уже обследованы.
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя администрации Советского района по работе с отдалёнными микрорайонами Евгений Алексеев.
– В настоящее время членами комиссии обследованы все дома, подтопленные выше пола. Их 15. За выходные обследовано 100 участков, составлено 100 актов. Начата работа по обследованию дворовых территорий, подвальных, цокольных помещений и т. д. Сегодня постараемся охватить до 300 дворов, – отметил он.
Комиссии работают по поступившим заявкам. На сегодня их более 300. Актирование ущерба будет продолжено в ближайшие дни. Все заявки от горожан принимаются в работу, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Оставить заявку на обследование можно через:
ЕДДС - 051, 21-36-65;
Администрацию Советского района по тел.: 22-75-88,
Администрацию Октябрьского района по тел.: 41-55-33.
В Улан-Удэ активно обследуют подтопленные дворы и подвалы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На сегодня имеется более 300 заявок на обследование
«Не успел сентябрь начаться, а уже зима», - комментируют пользователи
Действует особый противопожарный режим
Медики не ожидали, что будет столько желающих
Сквер появился на месте мусорного контейнера
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Вторсырьё будут принимать в пяти точках
Соглашение подписали во Владивостоке
Жители предпочли отдых на Байкале и на дачах обращениям и жалобам
Михаил Асташов подвёл итоги Паралимпийских игр в Токио
Уровень реки опустился на восемь сантиметров
Инцидент произошёл на улице Юннатов
Электричество пропадало почти на 10 часов
План вакцинации выполнен больше чем на 60%
Батареи никогда прежде не начинали греть так рано