В Улан-Удэ активно обследуют подтопленные дворы и подвалы

На сегодня имеется более 300 заявок на обследование



С сегодняшнего дня, 6 сентября, обследование подтопленных дворовых территорий и подвальных помещений на Левобережье усилено. В оценке ущерба задействовано более 100 человек в составе комиссий по оценке ущерба, созданных на базе районных администраций. Подтопленные выше пола дома уже обследованы.



Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя администрации Советского района по работе с отдалёнными микрорайонами Евгений Алексеев.



– В настоящее время членами комиссии обследованы все дома, подтопленные выше пола. Их 15. За выходные обследовано 100 участков, составлено 100 актов. Начата работа по обследованию дворовых территорий, подвальных, цокольных помещений и т. д. Сегодня постараемся охватить до 300 дворов, – отметил он.



Комиссии работают по поступившим заявкам. На сегодня их более 300. Актирование ущерба будет продолжено в ближайшие дни. Все заявки от горожан принимаются в работу, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Оставить заявку на обследование можно через:



ЕДДС - 051, 21-36-65;

Администрацию Советского района по тел.: 22-75-88,

Администрацию Октябрьского района по тел.: 41-55-33.

