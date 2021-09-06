 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 сентября

05 сентября

Популярное

В Улан-Удэ активно обследуют подтопленные дворы и подвалы

В Улан-Удэ активно обследуют подтопленные дворы и подвалы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На сегодня имеется более 300 заявок на обследование

С сегодняшнего дня, 6 сентября, обследование подтопленных дворовых территорий и подвальных помещений на Левобережье усилено. В оценке ущерба задействовано более 100 человек в составе комиссий по оценке ущерба, созданных на базе районных администраций. Подтопленные выше пола дома уже обследованы.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя администрации Советского района по работе с отдалёнными микрорайонами Евгений Алексеев.

– В настоящее время членами комиссии обследованы все дома, подтопленные выше пола. Их 15. За выходные обследовано 100 участков, составлено 100 актов. Начата работа по обследованию дворовых территорий, подвальных, цокольных помещений и т. д. Сегодня постараемся охватить до 300 дворов, – отметил он.

Комиссии работают по поступившим заявкам. На сегодня их более 300. Актирование ущерба будет продолжено в ближайшие дни. Все заявки от горожан принимаются в работу, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Оставить заявку на обследование можно через:

ЕДДС - 051, 21-36-65;
Администрацию Советского района по тел.: 22-75-88,
Администрацию Октябрьского района по тел.: 41-55-33.
подтопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ активно обследуют подтопленные дворы и подвалы
В Улан-Удэ активно обследуют подтопленные дворы и подвалы
Общество, 06.09.2021
На сегодня имеется более 300 заявок на обследование
В Бурятии выпал снег
В Бурятии выпал снег
Общество, 06.09.2021
«Не успел сентябрь начаться, а уже зима», - комментируют пользователи
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 06.09.2021
Действует особый противопожарный режим
Бурятские медики совершили восхождение на пик Черского
Бурятские медики совершили восхождение на пик Черского
Общество, 06.09.2021
Медики не ожидали, что будет столько желающих
Улан-удэнцы убрались в сквере «Миру мир»
Улан-удэнцы убрались в сквере «Миру мир»
Общество, 06.09.2021
Сквер появился на месте мусорного контейнера
В Бурятии зарядят дожди
В Бурятии зарядят дожди
Общество, 06.09.2021
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья
Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья
Общество, 06.09.2021
Вторсырьё будут принимать в пяти точках
В августе отдыхающие жители Бурятии меньше жаловались в соцсетях
В августе отдыхающие жители Бурятии меньше жаловались в соцсетях
Общество, 06.09.2021
Жители предпочли отдых на Байкале и на дачах обращениям и жалобам
Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии: «Верьте в свои мечты»
Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии: «Верьте в свои мечты»
Общество, 06.09.2021
Михаил Асташов подвёл итоги Паралимпийских игр в Токио
Селенга в Улан-Удэ идёт на спад
Селенга в Улан-Удэ идёт на спад
Общество, 06.09.2021
Уровень реки опустился на восемь сантиметров
В Улан-Удэ отключали холодную воду в малоэтажных домах
В Улан-Удэ отключали холодную воду в малоэтажных домах
Общество, 06.09.2021
Инцидент произошёл на улице Юннатов
В Улан-Удэ посёлок Забайкальский и три ДНТ оставались без света
В Улан-Удэ посёлок Забайкальский и три ДНТ оставались без света
Общество, 06.09.2021
Электричество пропадало почти на 10 часов
В Бурятии снижается суточный прирост COVID-19
В Бурятии снижается суточный прирост COVID-19
Общество, 06.09.2021
План вакцинации выполнен больше чем на 60%
В Улан-Удэ начинается отопительный сезон
В Улан-Удэ начинается отопительный сезон
Общество, 06.09.2021
Батареи никогда прежде не начинали греть так рано  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^