Военный из Бурятии стал лучшим в мире в «Танковом биатлоне»

Танкист из Бурятии Виктор Хишектуев в составе сборной России выиграл золото в «Танковом биатлоне» на играх АрМИ-2021.
«Танковый биатлон» проходил на подмосковном полигоне Алабино. Участие в первом (высшем) дивизионе приняли команды 11 стран. В финал эстафеты вышли Азербайджан, Казахстан, Китай и Россия.
В эстафете было три этапа. Россию на первом этапе представляли лучшие танкисты Южного военного округа, на втором – Западного военного округа, а на финальный этап выставили экипаж Восточного военного округа.
В составе экипажа ВВО выступали командир танка, старшина Александр Намсараев, наводчик-оператор Даши Галданов (оба из города Борзя Забайкальского края) и механик-водитель Виктор Хишектуев из города Кяхта (Бурятия).
Первые два российских экипажа создали неплохое преимущество перед финальным этапом. Третий экипаж заставил немного понервничать болельщиков, когда на первом круге 26-летний старшина, уроженец Читинской области Даши Галданов поразил две мишени из трёх. Российский танк отправился на штрафной круг.
На втором круге стрельба велась уже не из танкового орудия, а из пулемёта. На две мишени – вертолёт и противотанковое орудие – выдавалось шесть трассирующих пуль. К сожалению, здесь также не обошлось без штрафного круга.
На третьем круге стрелять из танка необходимо было вновь наводчику-оператору. На этот раз он справился блестяще, быстро поразив все три мишени. Так что экипажу осталось только пройти последний четвёртый круг, где уже нет огневых задач, есть только различные препятствия на пути.
Экипаж Восточного военного округа не позволил никому из соперников приблизиться к себе. Сборная России одержала победу с общим временем 1 час 36 минут и 49 секунд. Вторыми к финишу пришли танковые экипажи Китая, третьими — сборная Казахстана, а четвёртыми — команда из Азербайджана.
Рядовой Виктор Хишектуев, ставший чемпионом в составе российской сборной, родился в улусе Зурган-Дэбэ Селенгинского района. Служит в Кяхте.
Официальное закрытие игр АрМИ-2021 состоялось 4 сентября в парке «Патриот» под Москвой. Игры проходили с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах различных государств и в акваториях трёх морей - Каспийского, Аравийского и Японского. В нынешних Армейских международных играх приняли участие 277 команд армий 42 стран из Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Впервые в играх участвовали военные подразделения из Бразилии, Буркина-Фасо, Камеруна, Кипра и Королевства Эсватини. Общая численность участников превысила 5000 человек.
В общекомандном зачёте первые пять мест распределились так: 1 - Россия, 2 - Узбекистан, 3 - КНР, 4 - Беларусь, 5 - Иран.
Танкисты из Бурятии традиционно отлично выступают в «Танковом биатлоне» на АрМИ. Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2020 году танковый экипаж из Бурятии (Сергей Михеев, Баин Бодеев, Павел Золотько) в составе сборной России также стал победителем. Экипаж Бурятии был «забойщиком» эстафеты, выступая на первом этапе.
В 2019 году на международных Армейских играх победу в «Танковом биатлоне» одержал в том числе экипаж в составе Бато Цыдыпова из Улан-Удэ, Ивана Осеева из Кяхты под командованием Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края. За этот успех глава Бурятии Алексей Цыденов подарил им сертификаты на лошадей бурятской породы.