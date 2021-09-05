Коронавирус унёс жизни ещё двух жителей Бурятии

Заболеваемость ковидом за сутки снизилась совсем ненамного
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 86 человек. Из них в Улан-Удэ 32.
Заболеваемость держится примерно на одном уровне. Так, если вчера заразились 86 человек, позавчера суточный прирост был 90 заболевших, до этого 89, 88, 90, 92, 91, 93, 95, 99, 96, 95, 96 и т.д. 21 августа заболеваемость впервые с начала лета опустилась ниже отметки «100», а ниже отметки «90» - 1 сентября (ранее такие цифры были в конце мая).
За всё время в Бурятии зарегистрировано 56 857 случаев заражений COVID-19. Из них 49% (27 697) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии победили коронавирус 49 175 жителей Бурятии. Накануне выписали из больниц 14 человек, ещё 25 дополнительно сняли с наблюдения.
Умерли за последние сутки двое больных ковидом. Известно, что оба они были старше 65 лет.
Всего же с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1785 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 335 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на пять больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находится 47 пациентов (за сутки их стало больше на четыре человека). 29 больных в реанимации старше 65 лет. На ИВЛ – 26 пациентов.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 424 койки: занято – 335, свободно – 89 коек. Занятость коечного фонда составляет 79%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1016 человек. За сутки таких больных стало меньше на два человека.
Число контактных лиц – 7075 человек.
На данный момент завершили вакцинацию от коронавируса 269 891 житель Бурятии. Это 62% от плана, который хотят выполнить до 1 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 4 сентября в Бурятии возобновляется работа ночных клубов для вакцинированных посетителей. Открыться они смогут только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия».
Зампред правительства Бурятии, руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции Пётр Мордовской на днях заявил: «Выйти из режима ограничений хотят все. Риски ещё есть, и риски высокие, поэтому меры профилактики соблюдать необходимо».
Главу Бурятии Алексей Цыденов попросили разрешить проводить концертные мероприятия с загрузкой зала в 70%. Ниже указанной заполняемости мероприятие становится попросту нерентабельным, утверждают предприниматели.
Коронавирус унёс жизни ещё двух жителей Бурятии
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