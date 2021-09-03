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В Бурятии начинается массовая вакцинация от гриппа

В Бурятии начинается массовая вакцинация от гриппа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты объяснили, каким должен быть интервал между прививками от гриппа и COVID-19

В республике стартовала прививочная кампания против гриппа, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- Вакцинация – самый доступный и экономичный способ снижения заболеваемости гриппом, который позволяет предотвратить заболевание у 80-90% детей и взрослых. При этом если привитый против гриппа человек заболевает, то болезнь у него протекает легче и без осложнений, - поясняют в управлении Роспотребнадзора.

В прошлом году в Бурятии против гриппа было привито 576 422 человека. Охват вакцинацией составил 60% населения. В эпидсезон 2020-2021гг. в республике не было зарегистрировано ни одного случая гриппа. Как раз недавно главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев объяснял:

- Несмотря на сложную эпидситуацию в прошлом году, когда мы имели рост ОРВИ и COVID-19, нам удалось избежать заболевания гриппом – не было выявлено ни одного случая. И всё благодаря широкому охвату иммунизацией – в прошлом эпидсезоне было привито более 570 тысяч человек, что составило почти 60% населения. Да, мы опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19, но созданный коллективный иммунитет позволил избежать этого. Поэтому задача на сегодня для всех одна – пройти вакцинацию против гриппа. У нас используются отечественные вакцины, они абсолютно безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа.

Вакцинация против гриппа проводится ежегодно до начала эпидемического подъёма заболеваемости. После проведённой прививки иммунитет достигает достаточного уровня для защиты от инфекции через две недели и сохраняется до девяти месяцев.

Вакцина в республику поступила. Вакцинация проводится во всех лечебно-профилактических организациях – поликлиниках, центральных районных больницах, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах.

В настоящее время в республике продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции, поэтому интервал между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять не менее 30 дней для выработки иммунной системой антител к возбудителю.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно детям с шести месяцев; студентам сузов и вузов; работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг; лицам, работающим вахтовым методом; сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственным гражданским и муниципальным служащим; беременным женщинам; взрослым старше 60 лет; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам с хроническими заболеваниями.

Остальные могут быть привиты за счёт средств работодателей или других источников финансирования. В управлении Роспотребнадзора отмечают, что затраты работодателей на проведение вакцинации своих работников против гриппа значительно меньше затрат, связанных с их болезнью во время подъёма заболеваемости.



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