В Бурятии заболеваемость COVID-19 держится почти на одном уровне

Госпитализировано сейчас более 340 больных коронавирусом
В Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 89 человек. Это на один случай больше, чем день назад.
Заболеваемость по-прежнему сохраняется примерно на одном уровне. Так, если вчера заболели 89 человек, позавчера их было 88, до этого 90, 92, 91, 93, 95, 99, 96, 95, 96 и т.д.
Суточный прирост опустился ниже отметки «100» 21 августа (до этого такие показатели фиксировались только в начале лета), а ниже отметки «90» - 1 сентября (ранее такие цифры были в конце мая).
По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии за всё время достигло 56 681. Из них 49% (27 628) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 49 121 человек. Накануне победили коронавирус 44 пациента, ещё 59 человек дополнительно сняли с наблюдения.
Скончались за сутки трое больных коронавирусом. Их пол и точный возраст не раскрывается, известно лишь, что один был младше 65 лет, двое – старше этого возраста. Отметим, позавчера был один летальный исход, а за день до этого смертей не было вовсе.
С начала пандемии в Бурятии скончался 1781 больной COVID-19.
В стационарах республики сегодня получают лечение 346 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 288. За сутки число госпитализированных сократилось на восемь человек.
В отделениях реанимации находится 42 пациента. Из них старше 65 лет – 25. На ИВЛ находятся 25 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 443 коек: занято – 346, свободно – 97 коек. Занятость коечного фонда составляет 78 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1059 человек. Это на 59 человек меньше, чем днём ранее.
Число контактных лиц на сегодня – 7146 человек.
На данный момент в Бурятии завершили вакцинацию 266 928 человека. Это 61% от плана, который хотят выполнить к 1 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», празднование Дня города в Улан-Удэ в этом году окончательно отменили. Причиной стали прогнозы по возможной четвёртой волне коронавируса этой осенью.
Накануне зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской объяснил, почему власти не разрешают работу ночных клубов и ресторанов по ночам. «Днём и вечером у нас проводятся рейды в организации торговли, общепита, на общественном транспорте. Есть контроль – есть безопасность. В ночных клубах и на подпольных вечеринках никто не заботится о здоровье посетителей: никакой дезинфекционной обработки, дистанцирования. Это не только безответственное отношение к своим же посетителям, это неуважение к тем же медикам, которые будут над последствиями работать, в целом к жителям республики», - пояснил Мордовской.
В Бурятии запустили чат-бот по вакцинации от COVID-19.
В Бурятии заболеваемость COVID-19 держится почти на одном уровне
Общество, Фото:
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