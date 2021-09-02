В Бурятии запустили чат-бот по вакцинации от COVID-19

Чат-бот предоставит самую актуальную информацию по вакцинации всего за несколько минут



Ситуация с коронавирусной инфекцией в Бурятии стабилизировалась, но врачи призывают не расслабляться. Осенью возможна новая, уже четвёртая волна. Ослабить её и смягчить последствия может вакцина, заявляют специалисты. Поэтому минздрав и Центр управления регионом (ЦУР) в Бурятии запустили чат-бот, где собраны самые актуальные и достоверные сведения о вакцинации.



Центр управления регионом Бурятии фиксирует огромное число вопросов и обращений от граждан республики в социальных сетях и портале «Госуслуги» по поводу вакцинации. Прямой ответ занимает до нескольких часов, поэтому ЦУР совместно с минздравом Бурятии собрали самые распространённые вопросы и на их основе разработали чат-бот. Электронный помощник может быстрее получить ответы.



- С начала пандемии COVID-19 онлайн-формат прочно вошёл в нашу жизнь. На данный момент одним из приоритетных вопросов является вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Телеграмм-бот по вакцинации автоматизирует процесс обработки запросов от жителей республики. Благодаря чат-боту наши граждане смогут получить самую актуальную информацию по вакцинации против COVID-19 всего за несколько минут, — отмечает министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Как получить сертификат вакцинированного, научное опровержение мифов и фейков о вакцинах от коронавируса, чем вакцины отличаются друг от друга и как действуют, порядок, условия и противопоказания при вакцинации – это и многое другое теперь доступно жителям Бурятии в их телефонах.



- Вакцинация и защита от коронавируса – информация, которая будет актуальна ближайшие месяцы. Мы постарались в удобной форме собрать все ответы на волнующие людей вопросы, — отметил руководитель ЦУР Бурятии Алексей Доржиев.



Чтобы воспользоваться ботом и получить ответы на вопросы, нужно зайти в приложение Telegram и в графе поиска ввести @StopCovid03bot. Кроме того, ссылка на сервис уже доступна на карте пунктов вакцинации в системе 2ГИС.





