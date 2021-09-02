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В Бурятии объяснили запрет на работу клубов и ночных ресторанов

В Бурятии объяснили запрет на работу клубов и ночных ресторанов
Власть,  Фото:pexels.com
Разъяснения дал зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской

В связи со значительным увеличением контактов и рисков инфицирования COVID-19 в Бурятии усилена профилактика в общественных местах. За минувшие сутки в республике проверками мобильных групп охвачено свыше 680 объектов. Продолжается контроль за соблюдением антиковидного режима организациями общепита. Мобильные группы работают в вечернее и ночное время, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Наиболее частый вопрос, который возникает у пользователей соцсетей: «Почему ночным клубам и ресторанам не разрешают работать ночью, как будто коронавирусом только ночью заражаются, а днём его нет?» Самый основной критерий при принятии решений штабом – это возможность контроля. Днём и вечером у нас проводятся рейды в организации торговли, общепита, на общественном транспорте. Есть контроль – есть безопасность. В ночных клубах и на подпольных вечеринках никто не заботится о здоровье посетителей: никакой дезинфекционной обработки, дистанцирования. Это не только безответственное отношение к своим же посетителям, это неуважение к тем же медикам, которые будут над последствиями работать, в целом к жителям республики. Ведь на обеспечение медицинской помощи больным коронавирусом тратятся колоссальные суммы, которые могли бы использоваться на строительство школ, садов и других нужных объектов. Ответственность начинается с каждого человека. И чем больше ответственных людей, тем меньше шансы у вируса, - пояснил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

В Улан-Удэ за минувшие сутки проверено 286 организаций, проведены профилактические беседы с 554 жителями. В отношении 23 нарушителей составлены административные протоколы.

- Масочный режим нарушали сотрудники кафе «Макбургерс» на пр. 50-летия Октября, магазина «Супермаркет» на ул. Жуковского, кафе «Обедов» на ул. Гагарина, торгового дома «Барыня» на ул. Терешковой, салона красоты «Богема» на ул. Жердева, ресторана «Яроллов» на ул. Краснофлотская, ресторана KFC в 110 мкр., столовой «Appetite» на ул. Ленина. В кафе «Пончик» на пр. 50-летия Октября не проводилась термометрия сотрудников, - сообщили в правительстве Бурятии.



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