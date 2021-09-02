Лесной спецназ Бурятии: «Каждый день нас поджидали опасности»













Из Иркутской области вернулись 40 специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии.30 специалистов из Бичурского, Закаменского и Еравнинского авиаотделении вчера на самолёте прибыли в Улан-Удэ. Ещё 10 сотрудников Нижнеангарского авиаотделения доставили в Нижнеангарск, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Они 72 дня боролись с огнём в иркутских лесах.- Каждый день нас поджидали опасности. Бывало так, что окружили пожар, но тут резко менялся ветер, огонь набирал силу и буквально поглощал одно дерево за другим, а дым разъедал глаза. Но нам удавалось взять ситуацию под контроль и справиться с огненной стихией. Сейчас все пожары позади, и мы вернулись на родину, - поделился пожарный-десантник Забайкальской базы авиационной охраны лесов Баир Базаров.Парашютисты-пожарные и пожарные-десантники участвовали в тушении 25 лесных пожаров на общей площади более 30 тысяч га. Специалисты работали в Катангском и Киренском районах.- Тушение пожаров осложняли ветра и жаркая погода, а также труднодоступная местность. Добираться на пожар приходилось вертолётом или вездеходом. Тушили пожары вручную, было сложно, но благодаря слаженным действиям всей группировки, мы справлялись с такими сложными лесными пожарами, - рассказал лётчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Роман Михайленко.Ещё 10 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов продолжают бороться с лесными пожарами в Иркутской области. Они останутся на пожарах до стабилизации обстановки.- Специалисты работают на крупном пожаре в Катангском районе. В данной местности очень непростой рельеф – камни, густой лес, болота, очень много горючего материала. Техника не может пройти в такую местность, поэтому все работы проводятся вручную, - поделился руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Иркутской области на утро 2 сентября борются с 20 лесными пожарами на площади почти 40 тысяч га.