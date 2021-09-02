Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства школы на Автотранспортной

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Школа примет юных жителей Левобережья в следующем году



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл выездное совещание по строительству новой школы в одном из самых густонаселённых районов столицы Бурятии – на Левом берегу по улице Автотранспортная.



- Это будет самая большая школа в Улан-Удэ, построенная в рамках нацпроекта «Образование». Объект рассчитан на 1275 детей в одну смену. Стандартный проект, который мы чаще всего реализуем в нашем городе, рассчитан на 350 мест. То есть сейчас мы строим практически четыре школы одновременно, четыре школы в одной. Поэтому проект этого здания уникальный, – отметил Игорь Шутенков.



Здание сформировано из семи учебных блоков и одного одноэтажного блока с общешкольными помещениями. В них расположатся два бассейна, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии, спортзал на три баскетбольных поля, столовая на 337 мест.



- Мы не просто строим школу и сдаём её, а сразу делаем инфраструктуру. Выносим сети за пределы школы. Это лето показало, что подрядчики при строительстве дорог не всегда учитывают наше дождливое лето – здесь мы сразу договорились с подрядчиком, что все уклоны будут предусмотрены, и вода с территории школы и двух дорог, которые строятся к этой школе, будет удалена, – подчеркнул мэр.



Кроме того, для удобства родителей на перекрёстке к улице Автотранспортной будет установлен светофор.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, на сегодня строительная готовность школы составляет 92%. Подрядчик – ООО «Дом 2000» - планирует завершить строительство к 1 декабря 2021 года. В первом квартале 2022 года здание пройдёт все необходимые процедуры для ввода в эксплуатацию, и после – в начале третьей или четвертой четверти –школа будет готова принять юных жителей Левобережья.



- Школа станет существенным подспорьем в ликвидации третьей смены школ, расположенных на Левом берегу. Безусловно, они сейчас перегружены. Это очень густонаселённый район, и за счёт ввода одной школы мы разгрузим три: №8, №44, №9, – подытожил мэр.

