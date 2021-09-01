«День знаний должен состояться для всех», - решили спасатели
Сегодня, в День знаний, в Кяхтинском районе Бурятии спасатели пришли на помощь ребёнку. Юного жителя частично подтопленного посёлка Хоронхой спасатели привезли на аэролодке, чтобы он попал на школьную линейку.
- День знаний должен состояться для всех. Даже для ребят, оказавшихся в таких трудных условиях, - говорит спасатель Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Виктор Писаренко.
В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС отмечают, что спасатели продолжают ежедневно оказывать помощь жителям подтопленных территорий.
Паводковая ситуация в Кяхтинском районе остаётся сложной. По состоянию на 31 августа, в посёлке Наушки, где жители передвигаются на лодках, подтоплено 86 домовладений, в том числе 54 дома. Также грунтовые воды выступили в 125 домах, расположенных выше железнодорожных путей.
Наблюдается подмыв дорожного полотна на дороге к мосту через протоку слоем 20 см. Дорога Наушки - Цаган-Усун между мостами залита полностью, движение закрыто.
В посёлке Хоронхой, по вчерашним данным, было подтоплено 111 придомовых территорий и 38 домов. В селе Усть-Кяхта подтоплено 17 придомовых участков, затопленных домов не было.
В Бурятии объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводков.
В Бурятии школьника на линейку доставили на аэролодке
Общество, Фото:
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