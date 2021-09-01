Также идёт набор волонтёров для ликвидации ЧС
Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в Кяхтинском районе Бурятии.
- В ситуации, которая сейчас сложилась в республике с наводнениями, мы не можем остаться в стороне. Мы объявляем сбор гуманитарной помощи, - сообщила руководитель молодёжного центра Бурятии Эржена Никифорова.
Волонтёры принимают для отправки в подтопленные посёлки одежду в хорошем состоянии, продуктовые наборы (имеющие длительный срок хранения), тёплую обувь и предметы личной гигиены.
Также объявлен набор волонтёров, готовых помочь в ликвидации ЧС. Заявки принимаются от желающих старше 18 лет. Первая встреча волонтёров состоится 1 сентября в 16:00.
- Просим тех, кто имеет возможность и желание помочь звонить по номеру 37-95-29 или приносить гуманитарную помощь в ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» (ул. Бабушкина,14а, часы работы - пн-пт с 8:30 до 17:30), - говорится в сообщении молодёжного центра.
Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 31 августа, в посёлке Наушки подтоплено 86 домовладений, на которых также подтоплены 54 дома. Также грунтовые воды выступили в 125 домах, расположенных выше железнодорожных путей.
В посёлке Хоронхой подтоплено 111 придомовых территорий на которых также подтоплены 38 домов.
В селе Усть-Кяхта подтоплено 17 придомовых территорий.
В Бурятии начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим от подтоплений
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
10 тысяч пенсионерам республики начнут выплачивать уже на днях
Также идёт набор волонтёров для ликвидации ЧС
Буддисты верят, что улучшение места и условий пребывания лам и хувараков приносит большое благо
Озеро Котокель поставили на кадастровый учёт
Дмитрий Устинович Данилов имел благодарность от Сталина
За минувшие сутки не умер ни один больной коронавирусом
Состоялось лично-командное первенство по общефизическому многоборью
Жителей домов, которые попадают в зону затопления, просят готовиться к возможной эвакуации
Последний лесной пожар был в воскресенье
Росгвардейцы и полицейские обеспечивают безопасность школьников в День знаний
За пояс победителя поборются юноши 2006 г.р. и младше
Учителям пожелали выдержки, здоровья и успехов
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов
Общество, 31.08.2021
Мероприятие соберёт профессиональных поэтов и заслуженных работников культуры
Общество, 31.08.2021
Экскурсия охватывает 85 километров пути