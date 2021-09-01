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В Бурятии начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим от подтоплений

В Бурятии начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим от подтоплений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также идёт набор волонтёров для ликвидации ЧС

Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в Кяхтинском районе Бурятии.

- В ситуации, которая сейчас сложилась в республике с наводнениями, мы не можем остаться в стороне. Мы объявляем сбор гуманитарной помощи, - сообщила руководитель молодёжного центра Бурятии Эржена Никифорова.

Волонтёры принимают для отправки в подтопленные посёлки одежду в хорошем состоянии, продуктовые наборы (имеющие длительный срок хранения), тёплую обувь и предметы личной гигиены.

Также объявлен набор волонтёров, готовых помочь в ликвидации ЧС. Заявки принимаются от желающих старше 18 лет. Первая встреча волонтёров состоится 1 сентября в 16:00.

- Просим тех, кто имеет возможность и желание помочь звонить по номеру 37-95-29 или приносить гуманитарную помощь в ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» (ул. Бабушкина,14а, часы работы - пн-пт с 8:30 до 17:30), - говорится в сообщении молодёжного центра.

Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 31 августа, в посёлке Наушки подтоплено 86 домовладений, на которых также подтоплены 54 дома. Также грунтовые воды выступили в 125 домах, расположенных выше железнодорожных путей. 

В посёлке Хоронхой подтоплено 111 придомовых территорий на которых также подтоплены 38 домов.

В селе Усть-Кяхта подтоплено 17 придомовых территорий.

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