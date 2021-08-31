Таможенному посту МАПП Кяхта «стукнет» 20 лет

За 20 лет поток граждан и транспортных средств увеличился почти в 10 раз



1 сентября исполняется 20 лет таможенному посту МАПП Кяхта, сообщила пресс-служба Бурятской таможни. В этот день в 2001 году был введён в эксплуатацию автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта. За 20 лет функционирования пункта пропуска поток лиц и транспортных средств увеличился почти в 10 раз.



МАПП Кяхта – самый крупный автомобильный пункт пропуска в регионе деятельности Бурятской таможни. Сегодня на таможенном посту в год оформляется более 280 тысяч транспортных средств, более 170 тысяч тонн груза, около миллиона физических лиц. Ежедневно пересекают границу около 100 грузовых транспортных средств для доставки товаров в Монголию и обратно. Кроме этого, таможенники в пункте пропуска ведут контроль транзитных товаров, перемещаемых из Европы в страны Юго-Восточной Азии.



- В этом году завершилась реконструкция пункта пропуска, целью которой было увеличение полос движения транспорта и исключение реверсивного оформления пассажирских автобусов. Сегодня пункт пропуска оснащён самыми современными системами таможенного контроля, включая систему обнаружения делящихся и радиоактивных материалов, - рассказал начальник таможенного поста МАПП Кяхта Александр Третьяков.



Экс-начальник Кяхтинского таможенного поста, ветеран таможенной службы Виктор Зайцев вспоминает:



- За годы своей службы, я стал свидетелем долгого пути, который прошёл наш пост: от Кяхтинского таможенного поста со штатной численностью три единицы до многостороннего автомобильного пункта пропуска «Кяхта» численностью 130 должностных лиц; от ветхих неоснащенных деревянных вагончиков до оборудованного всеми техническими средствами и системами современного здания.



Свой отсчет таможенная служба в Кяхте ведёт с 1727 года, когда русскими казаками была заложена Троицкая крепость, ставшая основой города Троицкосавска, а в дальнейшем города Кяхта, где на границе с Китаем (в настоящее время – территория Монголии) была создана Кяхтинская таможня.



С торговыми караванами через Кяхту европейские страны стали получать китайские товары – чай, шелк, ревень. Основным российским товаром была пушнина, которая доставлялась со всех краев Сибири, Дальнего Востока, Аляски, а также Канады и Америки.



В советские годы Кяхтинская таможня контролировала поставки сельскохозяйственного оборудования, мебели, запасных частей в Монголию, обратно ввозились сено, солома. Осуществлялись поставки товаров для обеспечения жизнедеятельности военных частей.

