Таможенному посту МАПП Кяхта «стукнет» 20 лет

За 20 лет поток граждан и транспортных средств увеличился почти в 10 раз
1 сентября исполняется 20 лет таможенному посту МАПП Кяхта, сообщила пресс-служба Бурятской таможни. В этот день в 2001 году был введён в эксплуатацию автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта. За 20 лет функционирования пункта пропуска поток лиц и транспортных средств увеличился почти в 10 раз.
МАПП Кяхта – самый крупный автомобильный пункт пропуска в регионе деятельности Бурятской таможни. Сегодня на таможенном посту в год оформляется более 280 тысяч транспортных средств, более 170 тысяч тонн груза, около миллиона физических лиц. Ежедневно пересекают границу около 100 грузовых транспортных средств для доставки товаров в Монголию и обратно. Кроме этого, таможенники в пункте пропуска ведут контроль транзитных товаров, перемещаемых из Европы в страны Юго-Восточной Азии.
- В этом году завершилась реконструкция пункта пропуска, целью которой было увеличение полос движения транспорта и исключение реверсивного оформления пассажирских автобусов. Сегодня пункт пропуска оснащён самыми современными системами таможенного контроля, включая систему обнаружения делящихся и радиоактивных материалов, - рассказал начальник таможенного поста МАПП Кяхта Александр Третьяков.
Экс-начальник Кяхтинского таможенного поста, ветеран таможенной службы Виктор Зайцев вспоминает:
- За годы своей службы, я стал свидетелем долгого пути, который прошёл наш пост: от Кяхтинского таможенного поста со штатной численностью три единицы до многостороннего автомобильного пункта пропуска «Кяхта» численностью 130 должностных лиц; от ветхих неоснащенных деревянных вагончиков до оборудованного всеми техническими средствами и системами современного здания.
Свой отсчет таможенная служба в Кяхте ведёт с 1727 года, когда русскими казаками была заложена Троицкая крепость, ставшая основой города Троицкосавска, а в дальнейшем города Кяхта, где на границе с Китаем (в настоящее время – территория Монголии) была создана Кяхтинская таможня.
С торговыми караванами через Кяхту европейские страны стали получать китайские товары – чай, шелк, ревень. Основным российским товаром была пушнина, которая доставлялась со всех краев Сибири, Дальнего Востока, Аляски, а также Канады и Америки.
В советские годы Кяхтинская таможня контролировала поставки сельскохозяйственного оборудования, мебели, запасных частей в Монголию, обратно ввозились сено, солома. Осуществлялись поставки товаров для обеспечения жизнедеятельности военных частей.
Таможенному посту МАПП Кяхта «стукнет» 20 лет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За 20 лет поток граждан и транспортных средств увеличился почти в 10 раз
Собака покусала детей
Власти города учли «горький весенний опыт»
Выпускник колледжа искусств поднял настроение ожидающим рейса пассажирам
Ограниченная в родительских права жительница Бурятии намерена вернуть право воспитывать ребёнка
Лариса Сансанова дала публичный ответ на недостоверную информацию
Игорь Шутенков призвал жителей Левобережья собрать вещи
Улан-удэнцы активно фотографируются возле нового граффити
Были составлены протоколы
Баир Шигаев продолжает борьбу в личном первенстве
Этот метод лечения является наиболее эффективным при лечении тяжёлых форм болезни плода
Вода в реке Чикой вышла на пойму
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом в шоссейной велогонке
Женщина добилась признания своего увольнения незаконным
Леса в республике сейчас не горят