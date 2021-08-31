Ситуация с коронавирусом в Бурятии остаётся стабильной

За всё время выздоровели от COVID-19 – 49 020 человек, в том числе 26 выписались накануне, дополнительно сняты с наблюдения 116 человек.







С начала пандемии от COVID-19 в Бурятии умерли 1777 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента: один был старше 65 лет, другой – младшего этого возраста.





В стационарах получают лечение 394 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 309. В отделениях реанимации находится 52 пациент, из них старше 65 лет – 26. На ИВЛ – 24 пациента.





Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 510 коек: занято – 394, свободно – 116 коек. Занятость коечного фонда составляет 77%.







По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1096 человек.

