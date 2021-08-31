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Ситуация с коронавирусом в Бурятии остаётся стабильной

Ситуация с коронавирусом в Бурятии остаётся стабильной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Почти 400 пациентов с COVID-19 лежат в больницах

По данным управления Роспотребнадзора на утро 31 августа в Бурятии зарегистрировано 56 414 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (27 506) приходится на жителей Улан-Удэ.
Суточный прирост составил 92 больных. Этот показатель уже более недели остаётся стабильным – накануне сообщалось о 91 больном, до этого +93, +95, +99, +96 и т.п.

Из выявленных за прошедшие сутки больных: 71 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

За всё время выздоровели от COVID-19 – 49 020 человек, в том числе 26 выписались накануне, дополнительно сняты с наблюдения 116 человек.

С начала пандемии от COVID-19 в Бурятии умерли 1777 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента: один был старше 65 лет, другой – младшего этого возраста.

В стационарах получают лечение 394 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 309. В отделениях реанимации находится 52 пациент, из них старше 65 лет – 26. На ИВЛ – 24 пациента.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 510 коек: занято – 394, свободно – 116 коек. Занятость коечного фонда составляет 77%.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1096 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», по словам главного санитарного врача Бурятии Сергея Ханхареева, ситуация с коронавирусом в республике остаётся хрупкой. По его словам, осенью возможно ухудшение эпидситуации в связи с началом учебного года. 

коронавирус профилактика

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