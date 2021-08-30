В Бурятии за сутки 10 человек выздоровели от COVID-19

COVID-19 по-прежнему идёт на спад медленно
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии по-прежнему снижается медленными темпами. По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки COVID-19 выявили у 91 жителя Бурятии. Из них в Улан-Удэ 33.
Для сравнения, если накануне коронавирусом заболел 91 человек, позавчера их было 93, до этого 95, 99, 96, 95, 96, 97, 98 соответственно. Суточный прирост опустился ниже отметки «100» 21 августа (до этого такие показатели фиксировались только в начале лета).
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии достигло 56 322. Из 49% (27 464) приходится на жителей Улан-Удэ.
По данным минздрава Бурятии, с начала пандемии выздоровели от коронавируса 48 994 человек. Накануне из больниц выписали 10 выздоровевших человек.
Умерли за последние сутки двое больных коронавирусом. Известно, что один был старше 65 лет, другой младше. Отметим, позавчера и вовсе не было умерших от COVID-19 пациентов.
С начала пандемии коронавирус унёс в Бурятии жизни 1775 человек.
В стационарах республики сегодня получают лечение 396 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки прибавилось 10 госпитализированных больных.
В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет – 23). На ИВЛ – 26 пациентов.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 511 коек: занято – 396, свободно – 115 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,5%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1161 человек. За сутки число таких больных уменьшилось на 18.
Число контактных лиц на сегодня – 7101 человек.
В Бурятии завершили вакцинацию от коронавируса 260 897 человек. Это 60% от плана, который планируется выполнить до 1 октября (должно быть 431 580 привитых)
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поручил провести проверку по поводу подпольных вечеринок в Улан-Удэ. Особую тревогу вызывает информация, что за посетителями закрывают двери, не выпускают на улицу, а место для курения находится внутри здания.
В субботу оперштаб сообщил о выявленных незаконно работавших двух заведениях – ночном клубе (деятельность которых сейчас запрещена), а также лаунж-баре, работавшем ночью.
Ранее оперштаб принял решение по школам Улан-Удэ. 30% учащихся улан-удэнской школы №8, где на сегодня обучение ведётся в три смены, будут учиться дистанционно. Ещё в двух школах №19 и 44, где имеется переуплотнённость учащихся, обучение всё же будет идти в очном формате.
Сегодня руководитель управления Роспотребнадзора – главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям в преддверии 1 сентября. В обращении он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом, хоть и стабилизировалась, но остаётся хрупкой.
В Бурятии за сутки 10 человек выздоровели от COVID-19
Общество, Фото:
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