Медвежонок третий день бегает по селу в Бурятии

Шустрого мишку никак не могут поймать
Медвежонок третий день бегает в селе Холтосон Закаменского района Бурятии. Сегодня в группе «Закамна-инфо 24/7» местные жители сообщили, что косолапого видели в районе ООО «Литейщик».
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видео - «Закамна-инфо»
Полученную информацию администраторы группы передали в единую диспетчерскую службу района.
- Мне информацию передали, выезжал на место, обследовал окрестности. Медвежонок пока не пойман, - прокомментировал сотрудник Буприроднадзора.
Местных жителей просят быть осторожными. При наличии какой-либо информации просят сообщать о местонахождении зверя, а также присылать фото или видео.
Как сообщал «Байкал-Daily», впервые
медвежонка в селе запечатлели в субботу, 28 августа
. Он бежал в сторону радиовышки.
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