Жители бурятского села встретили на улице медвежонка













В селе Холтосон Закаменского района был замечен медвежонок. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо 24/7».Видео с бегущим по улице животным передал администраторам паблика местный житель, рассказав, что медвежонок пробежал в центре селе около 16:20.Позже в Буприроднадзоре отметили, что вечером 28 августа при патрулировании окрестностей села малыш не был обнаружен. В ходе опроса жителей установлено, что медвежонок направился в сторону радиовышки- Уважаемые жители Закаменского района. В связи с неурожаем кедрового ореха, ягод возможен ещё выход хищников в окрестности населённых пунктов. Будьте бдительны. В случае обнаружения медведя незамедлительно сообщать Бурприроднадзору, - предупредили людей.