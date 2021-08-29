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Жители бурятского села встретили на улице медвежонка

Жители бурятского села встретили на улице медвежонка
Общество,  Фото:скриншот
Сельчан предупредили, что в связи с неурожаем кедрового ореха, ягод возможен ещё выход хищников

В селе Холтосон Закаменского района был замечен медвежонок. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо 24/7».

Видео с бегущим по улице животным передал администраторам паблика местный житель, рассказав, что медвежонок пробежал в центре селе около 16:20.

Позже в Буприроднадзоре отметили, что вечером 28 августа при патрулировании окрестностей села малыш не был обнаружен. В ходе опроса жителей установлено, что медвежонок направился в сторону радиовышки

- Уважаемые жители Закаменского района. В связи с неурожаем кедрового ореха, ягод возможен ещё выход хищников в окрестности населённых пунктов. Будьте бдительны. В случае обнаружения медведя незамедлительно сообщать Бурприроднадзору, - предупредили людей.

 


медведь

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