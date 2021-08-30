На Левом берегу возобновлена работа оперштаба
В ближайшие сутки ожидается подъём уровня реки Селенга до 225 см, сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
Отметим, выход воды на пойму и подтопление низменных участков происходит при уровне 230 см. Критическим уровнем для Селенги считается 330 см, для Уды – 400 см.
- Прогнозируем подъём уровня Селенги в черте города Улан-Удэ до 225 см. В связи со складывающейся гидрологической обстановкой мы со вчерашнего дня возобновили круглосуточную работу оперштаба на Левом берегу. Администрация Советского района проводит по информирование жилмассива. Подвоз воды для микрорайонов Левого берега продолжается, - сообщил Дмитрий Фёдоров.
Сейчас комбинат по благоустройству Улан-Удэ планирует продолжить отсыпку низменных участков.
На утро 30 августа уровень реки Селенга составляет 219 см, реки Уда - 117 см. До этого неделю наблюдалось снижение уровня обеих рек. Самый высокий уровень Селенги был зафиксирован 14 августа – тогда вода поднялась до 243 см. Всего грунтовыми и речными водами было подтоплено 73 участка. Выше пола вода поднялась в одном доме, расположенном в СНТ «Весна».
Как сообщал «Байкал-Daily», воды Селенги затопили 112 земельных участков и 58 жилых домов в посёлке Наушки, сёлах Хоронхой и Усть-Кяхта Кяхтинского района.
Местные жители уже не в силах передвигаться пешком, они вынуждены плавать на лодках.
- В Наушках наводнение, какого местные жители не помнят с 1993 года. Сейчас вода поднимается в Хоронхое и Уст-Кяхте. Волна придёт и в Улан-Удэ. Надо готовиться! – призвал накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ растёт уровень Селенги
Общество, Фото:
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