Лучник Бурятии выступит на Паралимпиаде в смешанной команде

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Пару Баиру Шигаеву составит представительница Якутии



По результатам квалификационного тура на Паралимпийских играх в Токио мастер спорта международного класса Баир Шигаев из Бурятии набрал наибольший балл среди российских спортсменов – 693. Тем самым Баир обеспечил себе участие в смешанной команде по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой.



Выступление состоится послезавтра, 29 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Напомним, что стрельбу из лука Бурятии на Паралимпиаде представляют заслуженный мастер спорта Татьяна Андриевская и мастер спорта международного класса Баир Шигаев. В велоспорте выступает Михаил Асташов, ранее ставший чемпионом в индивидуальной гонке преследования и занявший четвёртое место в индивидуальной велогонке с раздельным стартом.



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