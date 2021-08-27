Пару Баиру Шигаеву составит представительница Якутии
По результатам квалификационного тура на Паралимпийских играх в Токио мастер спорта международного класса Баир Шигаев из Бурятии набрал наибольший балл среди российских спортсменов – 693. Тем самым Баир обеспечил себе участие в смешанной команде по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой.
Выступление состоится послезавтра, 29 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Напомним, что стрельбу из лука Бурятии на Паралимпиаде представляют заслуженный мастер спорта Татьяна Андриевская и мастер спорта международного класса Баир Шигаев. В велоспорте выступает Михаил Асташов, ранее ставший чемпионом в индивидуальной гонке преследования и занявший четвёртое место в индивидуальной велогонке с раздельным стартом.
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Лучник Бурятии выступит на Паралимпиаде в смешанной команде
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