Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела
В СМИ и в социальных сетях распространяется обращение в СК России брата 23-летнего полицейского из Бурятии, признанного судом виновным в нападении на человека, задержанного по подозрению в краже дорогого квадроцикла и осуждённого на 3 года. Брат полицейского считает его невиновным.
- Уголовное дело о превышении должностных полномочий оперуполномоченным сотрудником полиции расследовано отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Бурятия. По результатам расследования оно было направлено в суд и на основании собранных доказательств вынесен приговор, который судом апелляционной инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.
Однако, учитывая поступающие публичные обращения в адрес Следственного комитета России по уголовному делу, глава ведомства поручил руководителю регионального подразделения СК РФ Вячеславу Сухорукову доложить о расследованном уголовном деле, собранных по нему доказательствах и ранее принятых решениях по доводам заявителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», молодого полицейского обвиняли в превышении должностных полномочий – избиении подозреваемого. Районным судом парень был осуждён к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он на три года лишён права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ.
Приговор райсуда впоследствии обжаловали, однако позже стало известно: его оставили без изменения.
Родные и односельчане не верят в его вину. В петиции на change.org они отметили, что «для молодого человека, мечтавшего честно работать на благо народа в правоохранительных органах, ситуация, с которой он столкнулся, не отработав и двух недель, была просто шокирующей».
Дело молодого полицейского из Бурятии взяли на особый контроль
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