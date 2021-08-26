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Михаил Асташов из Бурятии установил мировой рекорд на Паралимпиаде

Михаил Асташов из Бурятии установил мировой рекорд на Паралимпиаде
Общество,  Фото:страница Михаила Асташова, из архива
Уникальный спортсмен из Бурятии вышел в финал Паралимпийских игр

На Паралимпийских играх в Токио проходят квалификационные заезды у велогонщиков. Спортсмен из Бурятии Михаил Асташов установил новый мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования на дистанции 3000 метров. Его время составило 3:35.954.

Михаил вышел в финал соревнований и будет бороться за победу.

Соперником Асташова в финале за золото станет канадец Тристан Чернов, сообщает «Чемпионат».

Паралимпийские игры в Токио-2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена. Среди них три представителя Бурятии – велогонщик Михаил Асташов и лучники Баир Шигаев и Татьяна Андриевская.

Михаил Асташов – уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног, выросший без родителей, но доказавший, что его способности безграничны.

«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил ранее в интервью.

Многие СМИ рассказали о нём в феврале 2020 года, когда Асташов устроился в сервис доставки еды «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге. Доставкой он занимался, передвигаясь на протезах. Сам спортсмен пояснил, что таким образом хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт.


спорт Паралимпийские игры

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