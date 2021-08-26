Уникальный спортсмен из Бурятии вышел в финал Паралимпийских игр
На Паралимпийских играх в Токио проходят квалификационные заезды у велогонщиков. Спортсмен из Бурятии Михаил Асташов установил новый мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования на дистанции 3000 метров. Его время составило 3:35.954.
Михаил вышел в финал соревнований и будет бороться за победу.
Соперником Асташова в финале за золото станет канадец Тристан Чернов, сообщает «Чемпионат».
Паралимпийские игры в Токио-2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена. Среди них три представителя Бурятии – велогонщик Михаил Асташов и лучники Баир Шигаев и Татьяна Андриевская.
Михаил Асташов – уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног, выросший без родителей, но доказавший, что его способности безграничны.
«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил ранее в интервью.
Многие СМИ рассказали о нём в феврале 2020 года, когда Асташов устроился в сервис доставки еды «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге. Доставкой он занимался, передвигаясь на протезах. Сам спортсмен пояснил, что таким образом хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт.
Михаил Асташов из Бурятии установил мировой рекорд на Паралимпиаде
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Студенты всегда охотно участвуют в переписях
На нерп установили спутниковые датчики
Мужчина был обязан соблюдать режим самоизоляции
Уникальный спортсмен из Бурятии вышел в финал Паралимпийских игр
Они не прошли лабораторное исследование на COVID-19
Новый детсад построят до конца года
Новый автомобиль поможет в тушении лесных пожаров
На ремонт выделили 4,7 млн рублей
В дело вмешалась транспортная прокуратура
Обсуждение собачьего вопроса на круглом столе вышло острым
В городе проходят рейды по пожарной безопасности
В лесхоз поступил новый автомобиль повышенной проходимости
По-прежнему действует особый противопожарный режим
Общее число случаев заражений в республике приблизилось к 56 тысячам
В Бурятию приехали более 200 спортсменов из 23 регионов страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж