В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по настольному теннису

В Бурятию приехали более 200 спортсменов из 23 регионов страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



24 августа в Улан-Удэ в Физкультурно-спортивном комплексе стартовали всероссийские соревнования по настольному теннису «Baikal Open» (0+). В столицу Бурятии съехались более 200 спортсменов из 23 регионов страны. Это Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская область, Калужская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Красноярский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская области, Приморский край, Республики Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, Чувашия, а также Свердловская область, Томская область, Хабаровский край, Республика Бурятия.



- Я впервые вижу людей с Омской области, Приморского края, Нижегородской области, Краснодарского края, Калужской области. Таким образом география турнира расширилась. Я рад, что настольный теннис развивается во всех регионах, в том числе у нас в Бурятии, - заявил на открытии соревнований Пандито Хамбо Лама — глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев.



В этом году соревнования посвящены 355-летию Улан-Удэ. До настоящего момента соревнования проводились на приз «Кубок горсовета» и имели статус открытых, а в этом году получили статус новый статус всероссийских.



- С одной стороны, настольный теннис – это популярная народная игра, доступная игра для каждого возраста, но с другой стороны, это сложнейший технический вид спорта. Здесь требуется скорость, реакция, концентрация, сила, выносливость, и всё это нужно продемонстрировать в кратчайшее время, в сотые доли секунды, - подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.



Призы соревнований будут разыгрываться среди мужчин и женщин, юношей и девушек до 16 лет, мальчиков и девочек до 13 лет, а также среди ветеранов в возрасте 40-59, 60 лет и старше.



Всероссийские соревнования по настольному теннису «Baikal Open». завершатся 29 августа.







