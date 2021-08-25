В нацпарке в Бурятии сова сплюшка «подработала прорабом»

- Когда дождь прошёл, она перебралась с дерева на стройку и начала, как прораб, с важным видом и оценивающим взглядом ходить между стройматериалами, - рассказали в Тункинском нацпарке.















- Пернатым прорабом оказалась сплюшка – маленький представитель семейства совиных. По размеру она редко превышает 20 см, а весит не более 120 граммов, вот только размах крыльев сплюшки достаточно масштабный – 50 см. Это большая редкость увидеть птицу, так как она ведёт ночной образ жизни, - отметили в Тункинском нацпарке.





