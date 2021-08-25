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В нацпарке в Бурятии сова сплюшка «подработала прорабом»

В нацпарке в Бурятии сова сплюшка «подработала прорабом»
Общество,  Фото:национальный парк "Тункинский"
Птица весь день «контролировала стройку»

На днях сотрудник Тункинского национального парка в Бурятии заметил на дереве птицу. Она смирно сидела и внимательно смотрела в сторону стройки, которая шла во дворе. Так она просидела неподвижно до самого вечера. На улице начинался дождь, и птица спряталась в кроне черёмухи.

- Когда дождь прошёл, она перебралась с дерева на стройку и начала, как прораб, с важным видом и оценивающим взглядом ходить между стройматериалами, - рассказали в Тункинском нацпарке.




Птица почти весь вечер контролировала стройку. В качестве оплаты «за охрану материальных ценностей» она получила отборный кусок свежего домашнего мяса.

После сотрудники нацпарка вывезли птицу в её естественную среду обитания.

- Пернатым прорабом оказалась сплюшка – маленький представитель семейства совиных. По размеру она редко превышает 20 см, а весит не более 120 граммов, вот только размах крыльев сплюшки достаточно масштабный – 50 см. Это большая редкость увидеть птицу, так как она ведёт ночной образ жизни, - отметили в Тункинском нацпарке.


Птица занесена в Красную книгу Бурятии.

- Истинный облик этой совы можно наблюдать только вечером. Выходя из состояния неподвижности, сплюшка по-настоящему преображается. Оперение как будто становится гуще, голова приобретает круглую форму, «рожки» исчезают, и особенно ярко выделяются круглые жёлтые или оранжеватые глаза. Окраска у сплюшки скромная, чаще серо-коричневая, - поделились сотрудники нацпарка.

У сплюшки довольно миловидный образ, однако она может серьёзно напугать врага. Особенно если дело касается безопасности её гнезда с кладкой или птенцами. Если сплюшка замечает приближение постороннего существа, она цепляется за гнездо и повисает на нём, широко развернув крылья, напоминая бабочку. Голова совы в этот момент затылком прижимается к спине, а глаза замирают неподвижно. Вторая же лапа с когтями прячется под крылом, чтобы при случае ей можно было ударить противника. Когти у сплюшки по-настоящему острые и опасные.

- В нашем случае никто не пострадал, - заключили в нацпарке.

Как сообщал «Байкал-Daily», это уже не первый случай, когда животные наблюдают за людьми. Так, в июне в Баргузинском районе лесники прокладывали минерализованные полосы вблизи села Душелан. За занятиями лесников пристально наблюдала лиса.
птицы национальный парк

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