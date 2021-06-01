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В Бурятии лиса следила за лесниками

В Бурятии лиса следила за лесниками
Общество,  Фото:скриншот
Лесники оставили животному немного еды

В Баргузинском районе лесники прокладывали минерализованные полосы вблизи села Душелан. За занятиями лесников пристально наблюдала лиса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. 

- Очень пугливый зверёк, поэтому мы старались не издавать лишних звуков, чтобы не спугнуть её. Мы оставили лисичке немного еды и отъехали подальше. Она аккуратно взяла угощения и убежала по своим лисьим делам, - поделился участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.

Как отмечают лесники, сейчас у лисиц начался сезон линьки, поэтому шубка имеет серые оттенки.

лесники животные
 
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