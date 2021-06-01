Лесники оставили животному немного еды
В Баргузинском районе лесники прокладывали минерализованные полосы вблизи села Душелан. За занятиями лесников пристально наблюдала лиса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Очень пугливый зверёк, поэтому мы старались не издавать лишних звуков, чтобы не спугнуть её. Мы оставили лисичке немного еды и отъехали подальше. Она аккуратно взяла угощения и убежала по своим лисьим делам, - поделился участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.
Как отмечают лесники, сейчас у лисиц начался сезон линьки, поэтому шубка имеет серые оттенки.
В Бурятии лиса следила за лесниками
Общество, Фото:
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