В Бурятии лиса следила за лесниками

Лесники оставили животному немного еды



В Баргузинском районе лесники прокладывали минерализованные полосы вблизи села Душелан. За занятиями лесников пристально наблюдала лиса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Очень пугливый зверёк, поэтому мы старались не издавать лишних звуков, чтобы не спугнуть её. Мы оставили лисичке немного еды и отъехали подальше. Она аккуратно взяла угощения и убежала по своим лисьим делам, - поделился участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.



Как отмечают лесники, сейчас у лисиц начался сезон линьки, поэтому шубка имеет серые оттенки.



